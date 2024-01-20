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  4. Limonun içine tuz koyup yatak odanıza koyun, olacaklara şaşırın! İşte mucizevi etkileri

Limonun içine tuz koyup yatak odanıza koyun, olacaklara şaşırın! İşte mucizevi etkileri

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
20.01.2024 12:37 | Son Güncelleme:
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Limon, yemeklere, salatalara, içeceklere ve daha pek çok mutfak lezzetine tat katan vazgeçilmez bir gıdadır. Bol miktarda c vitamini içeren limonu kesip içerisine tuz eklediğinizde ortaya çıkan sonuçlar çok şaşırtıyor. İçerisine tuz eklediğiniz limonu yatak odanıza koyun bakın neler oluyor...

C vitamini deposu limon potasyum, kalsiyum, magnezyum, bakır, folik asit ve lif içeriyoren limon aynı zamanda fazla miktarda A vitamini barındırır. Limonu kesip içerisine tuz eklediğinizde mucizevi etkiler yarattığını biliyor muydunuz? İşte tuzlu limonun sağlığa faydaları...


Keşfet

Bir limon artı şeklinde kesin ve içerisine tuz doldurun. Bir bardak veya kapağı açık kavanoza dik bir şekilde yerleştirin. Yatak odanızın herhangi bir yerine koyun.

Bu etkileşim odanızda doğal bir oda spreyi etkisi yaratacak. Odanızın havasını tazeleyerek ferahlatır. Aynı zamanda Mutfak gibi alanlarda kötü kokuların oluşmasını engeller.

Limonun ferah kokusu, stresi azaltmaya ve bedeni rahatlamaya yardımcı olur. Tuz ise havadaki toksinleri ve bakterileri yok eder. Bu iki malzemenin bir arada kullanımı uykuya daha rahat dalmanızı sağlar.

Bronşit ve astıma faydalı etkileri vardır. Yorgunluğa iyi gelir. Gün boyu enerjik olmanızı sağlar.

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limon astım bronşit stres yorgunluk tuz koku
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