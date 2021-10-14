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  4. Lübnan'da ortalık karıştı! Göstericilere ateş açıldı

Lübnan'da ortalık karıştı! Göstericilere ateş açıldı

14.10.2021 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açıldığı, olayda 3 kişinin öldüğü ve 20 kişinin yaralandığı bildirildi. Sivillerden çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını isteyen Lübnan ordusu, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

Hizbullah ve Emel Hareketi destekçileri, Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle Beyrut Adalet Sarayı önüne doğru yürüyüş için toplandı.

BİNALARIN ÜZERİNDEN ATEŞ AÇILDI

AA'nın bölgedeki muhabirinden alınan bilgiye göre, Beyrut Adalet Sarayı'na doğru yürüyüşe geçen göstericilerin Et-Tayyuna mevkiine geldiği sırada bazı binaların üzerinden ateş açıldı.

ÇOK SAYIDA GÜVENLİK GÜCÜ İNTİKAL ETTİ

Olayda en az 3 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı. Zaman zaman ateş açılmaya devam ediliyor. Gerginlik ile korkunun sürdüğü bölgeye çok sayıda güvenlik gücü intikal etti.

"SOKAKLARDA GÖRÜLEN SİLAHLI KİŞİLERE ATEŞ AÇILACAK"

Lübnan ordusu sivillerden Beyrut'ta çatışma bölgesindeki sokakları boşaltmasını istedi, sokaklarda gördükleri silahlı kişilere ateş açacaklarını duyurdu.

BEYRUT LİMANI'NDAKİ PATLAMA

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Beyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştıBeyrut'ta korkunç patlama: Ölü sayısı 100'ü aştı

Patlamada 200'ü aşkın kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Şii Emel Hareketinden milletvekilleri Ali Hasan Halil ve Gazi Zuaytir'in avukatları, önceki gün soruşturmayı yürüten hakim Bitar hakkında "görevden alınma" talebiyle dava açmıştı.

Bitar ise hakkındaki "görevden alınma" talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah'a mensup bakanların, hakim Bitar'ın yerine soruşturmaya başkasının atanmasının talebine karşı dün Bakanlar Kurulu toplantısı yapılamamıştı.

Kaynak: AA

BEYRUT'TAN GÖRÜNTÜLER

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Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Lübnan Ürdün buralar israile göre vaad edilmiş topraklar amaç zaten belli golan tepelerini aşıp suriye ve ırak'ı da içine alan nilden fırata büyük israil
Ortadoğu'da sıradan bir gün..

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