Lüks sitede doğal gaz krizi! 39 daire toplanıp kapılarına dayandı

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Mevlana Mahallesi, Mevlana Sitesi’nde meydana geldi. Yıllardır 1 apartman sakininin 'sesten rahatsız olduğu' gerekçesiyle ana doğal gaz vanasını kapattığını iddia eden 39 hane sakini apartman önünde toplandı. Şikayetçi oldukları Adem ve Fatma Ö.’nün kapısının önüne giden apartman sakinleri polis çağırdı. Polis eşliğinde, şikayetçi oldukları hanenin zilini çalan apartman sakinleri bir kez daha konuyu anlattılar. Daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden 39 hane sakini 1 hane yüzünden 39 hanenin ısınma hakkının ellerinden alınmaması gerektiğini belirterek, polise şikayetçi olduklarını ilettiler. Ayrıca ana doğal gaz vanasına bakan kameranın şikayetçi oldukları Adem ve Fatma Ö. tarafından kapatıldığını da dile getiren apartman sakinleri konunun mahkemeye taşınarak çözüme kavuşturulmasını istediler. Kamerayı kendilerinin kapattığını ifade eden Fatma Ö., vanayı ise kendilerinin kapatmadığını savundu.

"1 HANE YÜZÜNDEN 39 HANE GÜNE BUZ GİBİ EVDE UYANIYOR"

Soğuk havalarda kombi yanmadığı için evde üşüdüklerini ifade eden apartman sakini Ertuğrul Yıldırım, “Üst kattaki komşumuz kalorifer kazanlarından ses geldiğini iddia ederek binanın ana doğal gaz vanalarını kapatıp, açmak suretiyle kombileri arızaya düşürüyor. Kombi arızaya her düştüğünde tüm dairelerde gece 00.00’da kombiler kapanıyor, sabah buz gibi evde uyanıyoruz. Gündüz kafasına göre ’ses geliyor’ diye gazı kapatıyor. Gündüzleri çocuklarımız soğukta durmak zorunda kalıyor. Biz artık mağdur ve şikayetçi olduğumuz için polisle beraber şahısların kapısına geldik. Bu binada 40 daire var. 39 hane bu durumdan mağduruz. Sesten şikayetçi olduklarını söylüyorlar, çatıda gerekli ses yalıtımları var. Ayrıca kombiden de ses gelmiyor. Apartman sakinleri olarak daha önce de 2 kez suç duyurusunda bulunduk ve konu savcılıktan döndü. Bugün de hakkımızı aramak için kapısına geldik. Bugün de karakola gidip, kendilerinden şikayetçi olacağız” dedi.

"2 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUK, KONU MAHKEMEYE TAŞINIP SONUÇLANSIN İSTİYORUZ" Konu hakkında 2 kez suç duyurusunda bulunduklarını fakat savcılık tarafından dava açılmadığına değinen apartman sakini Erkan Eskici, “1 hane, 39 hanenin ısınma özgürlüğünü elinden alıyor. Kamera görüntüleri de var. Defalarca ana doğal gaz vanasını kapatmasına rağmen inkar ediyor. 2 defa suç duyurusunda bulunduk. Olay mahkemeye taşınmadı. Bu olayın mahkemeye taşınması için adli bir olay mı yaşanması gerekiyor? Herkesin cinnet getirip, o şahısları evinden atması mı gerekiyor? Herkesin çoluğu ve çocuğu var. Konu çok farklı yönlere gidiyor. Site olarak bu sıkıntının çözülmesini istiyoruz. Bugün de şikayetçi olacağız. Daha önce de polis çağırmıştık. Bugün de polis çağırdık. Artık site sakinleri olarak herkes ayaklandı. Tüm haneler tek tek şikayetçi olacak. 4 senedir aynı olayı yaşıyoruz. Hiçbir şey değişmedi. Konunun mahkemeye taşınıp, sonuca kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

"KAMERAYI TERS YÖNE ÇEVİRİP VANAYI KAPATIYORLAR" Konudan rahatsız olan diğer apartman sakinleri de, “Bu apartmanda 40 daire var. 39 hane aynı dertten şikayetçi. Şikayetçi olduğumuz aile kombilerin bağlı olduğu gaz vanasını kapatıp, açarak kombileri arızaya düşürüyorlar. Sabah buz gibi bir ortamda güne uyanıyoruz. Bunun bize ekonomik olarak da etkisi var. Apartmanın ısısı kaçtığı için sabah kombi daha fazla güç sarf ediyor. Biz A blokta oturuyoruz. B blokta böyle bir sorun yok ve onlar daha az doğal gaz faturası ödüyorlar. Kombilerin bozulma ve patlama tehlikesi de var. Vananın olduğu yerde kamera da var. Kamerayı ters bir yöne çevirdikten sonra vanayı kapatıyorlar” ifadelerini kullandılar.

"KAMERAYI BAŞKA YÖNE ÇEVİRİYORUM AMA VANAYI KAPATMIYORUM" Apartman sakinleri tarafından ana doğal gaz vanasını kapattığı iddia edilen Fatma Ö. (45) ise “Kameralar da var. Kapandı. Benim artık yapabilecek bir şeyim yok. Bu konunun benimle alakası yok. Bunu söylemekten yoruldum. Hiç kimse de bugüne kadar vanayı kapalı görmemiştir. Tamam ben kamerayı başka yöne çeviriyorum ama doğal gaz da kapanmıyor ya kamerayı çevirmeyle. Dün vana hiç yoktu. Vana yokken ben nasıl kapatayım. Ben kameradan rahatsız oluyorum. Bazen uygunsuz çıkıyorum dışarı. Bu konuyu, kamerayı çevirdiğimi de savcılığa açıkladım. Benim kapıma boşuna çıkmayın. Burada zor durumda olan benim. Bu kadar kişi toplanıyorsunuz, kapıma geliyorsunuz. Hakkımda 2 defa şikayette bulundunuz. Sonuç ne oldu? Beni suçladınız ama sonuç olumsuz geldi. Artık ben yoruldum. Sanki ben sıcakta oturuyorum. Ben de soğukta oturuyorum. Benim 2 kat mağduriyetim var” şeklinde konuştu.