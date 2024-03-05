Lütfü Savaş ne diyeceğini bilemedi! Hatay'daki depremzede kadından tepki: "Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?"

6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da CHP tarafından yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Depremde evleri yıkılan vatandaşlarla sohbet eden Yavaş, depremzede bir kadının tepkisiyle karşılaştı.
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Savaş'a sitem eden kadın, "Başkanım bir yıldan beri neredeydiniz? Ben bir yıldan beri burada Lütfü Savaş'ı bekliyorum. Neredeydi Lütfü Savaş? Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?" dedi.
Kadının tepkisi karşısında bir anlık şaşkınlık yaşayan Savaş "Geldim işte" yanıtını verdi.
Bunun üzerine tepkisini devam ettiren kadın, şu ifadeleri kullandı;
"Ama bugün sen kendin için geldin. Ben isterdim benim için gelseydin. Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?
Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşacağım, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden."
Söz konusu görüntüleri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal da Savaş'a tepkisini dile getirdi.
Portakal, "Vatandaş tepkisini gösterdiği sürece bunlar sokağa çıkamaz. Murat Kurum'a da TOKİ mağdurları her yerde tepki gösteriyor. Geçmişleri onların peşinden geliyor. Lütfü Savaş'ın ben Hatay'da kazanmasını istemiyorum. Seçmenin orada o adama ders vermesini istiyorum. Murat Kurum'un da İstanbul'da kazanmasını istemiyorum. Çünkü bunlar insanların ölümünde vebali olan insanlar." diye konuştu.