Lütfü Savaş ne diyeceğini bilemedi! Hatay'daki depremzede kadından tepki: "Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?"

"SAVAŞ VE KURUM'UN KAZANMASINI İSTEMYİORUM! ÇÜNKÜ..."

Söz konusu görüntüleri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal da Savaş'a tepkisini dile getirdi.

Portakal, "Vatandaş tepkisini gösterdiği sürece bunlar sokağa çıkamaz. Murat Kurum'a da TOKİ mağdurları her yerde tepki gösteriyor. Geçmişleri onların peşinden geliyor. Lütfü Savaş'ın ben Hatay'da kazanmasını istemiyorum. Seçmenin orada o adama ders vermesini istiyorum. Murat Kurum'un da İstanbul'da kazanmasını istemiyorum. Çünkü bunlar insanların ölümünde vebali olan insanlar." diye konuştu.

