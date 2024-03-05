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Lütfü Savaş ne diyeceğini bilemedi! Hatay'daki depremzede kadından tepki: "Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?"

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
05.03.2024 09:17
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Yerel seçimlerde CHP tarafından Hatay'da yeniden aday gösterilen Lütfü Savaş, depremzede bir kadının tepkisiyle karşılaştı. Seçim çalışmaları kapsamında vatandaşları ziyaret eden Savaş, depremzede kadın "Ben bir yıldan beri burada Lütfü Savaş'ı bekliyorum. Neredeydi Lütfü Savaş? Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?" dedi. Söz konusu görüntüleri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal da Savaş'la birlikte Murat Kurum'a da tepki gösterdi. Portakal "Geçmişleri onların peşinden geliyor" dedi.

6 Şubat depremlerinin en çok yıkıma neden olduğu Hatay'da CHP tarafından yeniden belediye başkan adayı olarak gösterilen Lütfü Savaş, yerel seçim çalışmaları kapsamında vatandaş ziyaretlerini sürdürüyor. Depremde evleri yıkılan vatandaşlarla sohbet eden Yavaş, depremzede bir kadının tepkisiyle karşılaştı.

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Yerel Seçim 2024

"BEN BİR YILDAN BERİ BURADA LÜTFÜ SAVAŞ'I BEKLİYORUM"

"BEN BİR YILDAN BERİ BURADA LÜTFÜ SAVAŞ'I BEKLİYORUM"

Savaş'a sitem eden kadın, "Başkanım bir yıldan beri neredeydiniz? Ben bir yıldan beri burada Lütfü Savaş'ı bekliyorum. Neredeydi Lütfü Savaş? Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?" dedi.

Kadının tepkisi karşısında bir anlık şaşkınlık yaşayan Savaş "Geldim işte" yanıtını verdi.

"AMA BUGÜN SEN KENDİN İÇİN GELDİN"

"AMA BUGÜN SEN KENDİN İÇİN GELDİN"

Bunun üzerine tepkisini devam ettiren kadın, şu ifadeleri kullandı;

"Ama bugün sen kendin için geldin. Ben isterdim benim için gelseydin. Bak şu an sana çok tepkiliyim. Ben cenazelerimi gömerken sen neredeydin?

Deprem olduğu zaman sen neredeydin Lütfü Savaş? Ben konuşacağım, sen konuşmayacaksın. Sonra ben cevabını isteyeceğim senden."

"SAVAŞ VE KURUM'UN KAZANMASINI İSTEMYİORUM! ÇÜNKÜ..."

"SAVAŞ VE KURUM'UN KAZANMASINI İSTEMYİORUM! ÇÜNKÜ..."

Söz konusu görüntüleri yorumlayan gazeteci Fatih Portakal da Savaş'a tepkisini dile getirdi.

Portakal, "Vatandaş tepkisini gösterdiği sürece bunlar sokağa çıkamaz. Murat Kurum'a da TOKİ mağdurları her yerde tepki gösteriyor. Geçmişleri onların peşinden geliyor. Lütfü Savaş'ın ben Hatay'da kazanmasını istemiyorum. Seçmenin orada o adama ders vermesini istiyorum. Murat Kurum'un da İstanbul'da kazanmasını istemiyorum. Çünkü bunlar insanların ölümünde vebali olan insanlar." diye konuştu.

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Lütfü Savaş fatih portakal Hatay Seçim 2024
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