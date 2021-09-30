Magnum çekilişi ne zaman yapılacak 2021? Magnum çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Magnum Porsche 2021 çekilişinin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. Magnum Porsche çekilişi kampanyasının sona ermesi için sayılı saatler kaldı. Söz konusu kampanyaya katılım bugün (30 Eylül) sona eriyor. Çubuklardaki şifreyi gönderen binlerce kişiden yalnızca iki tanesi lüks aracın sahibi olacak. İşte detaylar...

MAGNUM ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK 2021?

Magnum Porsche çekiliş sonuçları 17 Ekim tarihinde Hürriyet Gazetesi Eki ile öğrenilecek. 2021 Magnum Porsche çekiliş kampanyası katılımı için son tarih 30 Eylül. Söz konusu çekiliş 17 Ekim'de herkese açık ve noter huzurunda gerçekleştirilecek.

MAGNUM ÇEKİLİŞİ BAŞVURU TARİHLERİ - KOŞULLARI Bu kampanya Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. (Unilever) tarafından Milli Piyango İdaresi'nin 30.11.2020 tarihli ve 24951361-255.01.02-E.9168 sayılı izni ile 01.04.2021(saat:00.01)-30.09.2021(saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir. Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut, Double Caramel Gold ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Yakut&Beyaz, Mini Beyaz&Classic, Mini Cookie&Badem, Mini Double Caramel Gold&Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep tefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.