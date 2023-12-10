Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ!

Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.