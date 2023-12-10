HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiraderini öldürüp, intihar etti

10.12.2023 20:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'da aile dehşeti yaşandı. Ormanlık alanda eşi ve kayınbiraderiyle tartışan Alattin Turtekin önce eşini ve kayınbiraderini öldürdü sonra aynı silahla intihar etti.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde aile dehşeti yaşandı. Önce eşini ve kayınbiraderini öldüren bir kişi, ardından intihar etti.


Keşfet

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde aile vahşeti yaşandı.  Olay, saat 15.30 sıralarında Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi’ndeki ormanlık alanda meydana geldi.

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ!

EŞİ VE KAYINBİRADERİNİ VURARAK ÖLDÜRDÜ!

Edinilen bilgiye göre, Alaattin Turantekin, araçla geldikleri ormanlık alandaki boş bir arazide, eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Alaattin Turantekin yanında getirdiği silahla eşi Tülin Turantekin ve kayınbiraderi Bülent Eslik’i vurarak öldürdü.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ!

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ!

Aynı silahı başına doğrultan Alaattin Turantekin tetiği çekerek yaşamına son verdi.

Olayın haber alınması üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Manisa aile dehşet
En Çok Okunan Haberler
Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Netanyahu'nun oğlu Yair'den skandal paylaşım! Hedefinde Türkiye var...

Otobüs şoförü ve motorcu arasındaki diyalog izleyenlerin içini ısıttı

Otobüs şoförü ve motorcu arasındaki diyalog izleyenlerin içini ısıttı

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Manisa'da aile dehşeti! Eşini ve kayınbiradeni öldürüp, intihar etti

Adalet Bakanı Tunç'tan hakkında çıkan haberlere açıklama: 'Sözlerim çarpıtıldı'

Adalet Bakanı Tunç'tan hakkında çıkan haberlere açıklama: 'Sözlerim çarpıtıldı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Köpek dışkısı yüzünden tartıştığı adamın üzerine benzin dökerek ateşe verdi

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

İlişkilerin en büyük sorunu: Breadcrumbing

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.