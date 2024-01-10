Manisa ve Aydın'dan katliam haberleri peş peşe geldi! Sevgililerini öldürüp intihar ettiler

Manisa'nın Turgutlu ve Aydın'ın Efeler ilçesinde sevgili dehşeti yaşandı. İki acı olayda da sevgililerini öldüren Osman Davras ve Aydın Aksakdemir ardından intihar etti.



Turgutlu'daki olay, saat 14.30 sıralarında Acarlar Mahallesi Güneş Sokak üzerindeki Özge Gülenyüz'e ait giyim mağazasında meydana geldi.

Emlakçılık yapan Osman Davras, birlikte yaşadığı belirtilen Özge Gülenyüz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Emlakçılık yapan Osman Davras, birlikte yaşadığı belirtilen Özge Gülenyüz ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.