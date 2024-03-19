Mansur Yavaş'ın Ankara'da oy oranı yüzde 60'a mı çıktı? 'Büyük farkla kazanacağız' diyerek yanıt verdi, 'siyaset' çıkışı ise dikkat çekti

Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu olurken, 31 Mart öncesi anket şirketleri de peş peşe son çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara'yla ilgili yapılan seçim anketlerinin bir çoğunda önde olduğu iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu olan Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'lara çıktığınız doğru mu?" sorusuna yanıt verdi. Yavaş'ın "Belediyeyi bırakıp Türkiye’nin siyasi gündemini mi konuşayım?" çıkışı ise dikkat çekti.
31 MART SEÇİMLERİYLE İLGİLİ TÜM HABERLERE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
5 yıl boyunca sadece işimizi yaptık. Reklam yapmadık. Benim hakkımda 'Hiç konuşmuyor' diyorlar. Neyi konuşayım. Belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım? Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki 'Ben sana bir görev verdim, işini yap. Başka şeylerle uğraşma' diyor.
Bu felsefe bana da uyuyor. Ben Beypazarı'nda da belediye başkanlığı yaptığımda siyasi demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren durumlarda televizyona çıktım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da güncel konularda mutlaka görüşü vardır ama belediye başkanının görüşünü açıklaması toplumda kutuplaşmaya neden oluyor.
Buna da benim hakkım yok. Sonuçta belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor, belediyeye bakışları farklı oluyor.
Bu şekilde ben nereye gidersem gideyim şunu net bir şekilde söylüyorum, 'şurada ne kadar oy çıkmış, şurada çıkmamış' gibi şeylere girmedim.
Ben belediyeciliği şöyle anlıyorum. Asfalt, kaldırım falan değil. Beypazarı'nda 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı, sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya bir yazı asmış, 'Bu yol karayollarına ait, onun için ben yapamıyorum bir sorumluluğum yok' gibi.