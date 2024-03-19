Mansur Yavaş'ın Ankara'da oy oranı yüzde 60'a mı çıktı? 'Büyük farkla kazanacağız' diyerek yanıt verdi, 'siyaset' çıkışı ise dikkat çekti

Ben belediyeciliği şöyle anlıyorum. Asfalt, kaldırım falan değil. Beypazarı'nda 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı, sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya bir yazı asmış, 'Bu yol karayollarına ait, onun için ben yapamıyorum bir sorumluluğum yok' gibi.