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  4. Mansur Yavaş'ın Ankara'da oy oranı yüzde 60'a mı çıktı? 'Büyük farkla kazanacağız' diyerek yanıt verdi, 'siyaset' çıkışı ise dikkat çekti

Mansur Yavaş'ın Ankara'da oy oranı yüzde 60'a mı çıktı? 'Büyük farkla kazanacağız' diyerek yanıt verdi, 'siyaset' çıkışı ise dikkat çekti

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
19.03.2024 11:03
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Yerel seçimler için son 11 güne girilirken herkes yerel seçim sonuçlarını merak etmeye başladı. 31 Mart öncesi kritik virajda son seçim anketleri peş peşe yayımlanırken; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da oy oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. "Anketlerde yüzde 60'lara çıktığınız doğru mu?" sorusuna yanıt veren Yavaş'ın "Belediyeyi bırakıp Türkiye’nin siyasi gündemini mi konuşayım?" sözleri ise dikkat çekti.

Ankara yerel seçim sonuçları şimdiden merak konusu olurken, 31 Mart öncesi anket şirketleri de peş peşe son çalışmalarını kamuoyuyla paylaşıyor. Ankara'yla ilgili yapılan seçim anketlerinin bir çoğunda önde olduğu iddia edilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oy oranıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah'ın konuğu olan Yavaş, "Anketlerde yüzde 60'lara çıktığınız doğru mu?" sorusuna yanıt verdi. Yavaş'ın "Belediyeyi bırakıp Türkiye’nin siyasi gündemini mi konuşayım?" çıkışı ise dikkat çekti.

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"TÜRKİYE'NİN SİYASİ GÜNDEMİNİ Mİ KONUŞAYIM? BENİM ÖNCELİĞİM ANKARA"

"TÜRKİYE'NİN SİYASİ GÜNDEMİNİ Mİ KONUŞAYIM? BENİM ÖNCELİĞİM ANKARA"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

5 yıl boyunca sadece işimizi yaptık. Reklam yapmadık. Benim hakkımda 'Hiç konuşmuyor' diyorlar. Neyi konuşayım. Belediyeyi bırakıp da Türkiye'nin siyasi gündemini mi konuşayım? Benim önceliğim Ankara. Seçmen diyor ki 'Ben sana bir görev verdim, işini yap. Başka şeylerle uğraşma' diyor.

Bu felsefe bana da uyuyor. Ben Beypazarı'nda da belediye başkanlığı yaptığımda siyasi demeç vermedim. Sadece belediyeyi ilgilendiren durumlarda televizyona çıktım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da güncel konularda mutlaka görüşü vardır ama belediye başkanının görüşünü açıklaması toplumda kutuplaşmaya neden oluyor.

Buna da benim hakkım yok. Sonuçta belediye başkanısınız, herkesin görüşüne saygı duymak zorundasınız. Fazla konuşursanız sizin gibi düşünmeyenler arasında kamplaşma oluyor, belediyeye bakışları farklı oluyor.

Bu şekilde ben nereye gidersem gideyim şunu net bir şekilde söylüyorum, 'şurada ne kadar oy çıkmış, şurada çıkmamış' gibi şeylere girmedim.

Ben belediyeciliği şöyle anlıyorum. Asfalt, kaldırım falan değil. Beypazarı'nda 1999'da seçilmeden önce bir kavşak vardı, sürekli kaza oluyordu. Eski belediye başkanımız da oraya bir yazı asmış, 'Bu yol karayollarına ait, onun için ben yapamıyorum bir sorumluluğum yok' gibi.

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş Ankara Seçim 2024
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