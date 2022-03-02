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Maske yasağı kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası ne açıklayacak? 2 Mart 2022 Çarşamba

02.03.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya paylaşımında, yapacağı açıklamanın bir süredir vatandaşlar tarafından beklenen açıklama olacağına inandığını ifade etti. Bakan Koca bu açıklaması sonrası son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamaya göre; basın açıklamasında maske konusu da ele alınacak. Peki Maske yasağı kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası ne açıklayacak? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günkü toplantıya ilişkin detaylar..

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dün yaptığı paylaşım yasakların gevşetileceği ve maske zorunluluğunun kaldırılacağı olarak yorumlanan Bakan Koca, bugün basın açıklamasında maske konusu da ele alacaklarını bildirdi. Peki Maske yasağı kalkıyor mu? Maske zorunluluğu ne zaman kalkacak? Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası ne açıklayacak? İşte 2 Mart 2022 Çarşamba günkü Bilim Kurulu Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

BAKAN KOCA DUYURDU! MASKE YASAĞI KALKIYOR MU?

Sağlık Bakanı Fahrettin koca dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere."
Bakan Koca'nın bu açıklaması sosyal medyada bazı yasakların gevşetileceği ya da maske zorunluluğunun kaldırılacağı şeklinde yorumlandı.

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı son dakika açıklamasında ise şu ifadelere yer verdi:
"SAAT 18.00’DA yapacağımız basın açıklamasında maske konusunu da ele alacağız. Ve başka pek çok konuyu!"
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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca bilim kurulu Sağlık Bakanı
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