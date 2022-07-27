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Mayıstan bu yana 32 ildeki seçim anketlerinden çarpıcı sonuç! Oy oranlarındaki değişim dikkat çekti

27.07.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi partilerin seçim için yürüttükleri çalışmalarda gaza bastığı bu dönemde gerçekleştirilen seçim anketleri de önemli ipuçları ortaya koyuyor. ORC Araştırma'nın 32 ilde mayıs ayından bu yana gerçekleştirdiği seçim anketlerinden çok çarpıcı sonuçlar çıktı. İşte partilerin ve ittifakların oy oranlarındaki değişimlerin dikkat çektiği seçim anketlerinden detaylar...

ORC Araştırma, 2022'nin 32 ilde mayıs ayından beri gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketlerin sonuçlarına bakıldığında AK Parti'nin 2018 seçimlerinde birinci sırada yer aldığı illerde oy kaybı yaşadığı görüldü. Öte yandan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında Cumhur İttifakı partileriyle kıyasıya bir çekişme içinde olduğu gözlendi. İYİ Parti'nin anketlerin gerçekleştirildiği 32 ilin birçoğunda oy kaybında artış yaşaması da ayrıca dikkat çekti.

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İŞTE ORC ARAŞTIRMA'NIN MAYISTAN BU YANA 32 İLDE SEÇİM ANKETLERİNİN SONUÇLARI

ORC'nin Tekirdağ'da 13-17 Mayıs tarihleri arasında 1458 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarına göre 2018 seçimlerinden beri AK Parti yüzde 7,6, oy kaybı yaşarken bu oran CHP'de yüzde 2,9, MHP'de ise yüzde 2,6'ya ulaşıyor. İYİ Parti'nin yüzde 9,6'lık oy kazancı ise dikkat çekiyor.
Manisa'da 12-16 Mayıs aralığında 2590 kişinin katıldığı ankette ortaya çıkan sonuçlara göre oy kaybı oranları AK Parti'de yüzde 7,5 MHP'de yüzde 4,2 olarak gerçekleşiyor. İYİ Parti'de yüzde 5,9'luk artış yaşanırken CHP ise yüzde 2,1'lik artışı sağlıyor
Çanakkale'ye gelindiğinde 11-13 Mayıs aralığındaki sonuçlar Cumhur İttifakı'nın toplam oy kaybının yüzde 13 olduğunu ortaya koyuyor. CHP'de 0,7'lik bir artış gözlemlenirken İYİ Parti'nin seçmen oranında yüzde 7,3 oranında artış görülüyor.
Balıkesir'de de AK Parti ile MHP'nin oy kaybı yüzde 13 oranında görülüyor. İYİ Parti'de ise yüzde 9,1'lik oy artışı gözlemleniyor.
AK Parti'nin yüzde 6,5 oranında oy kaybı yaşadığı Kırklareli'de muhalefet lideri CHP'nin oy kaybı yüzde 4,4 oranına ulaşıyor. İYİ Parti ise yüzde 8,8 oranında oy kazancı yaşıyor.
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Anahtar Kelimeler:
seçim anketi ak parti
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