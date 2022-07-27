Mayıstan bu yana 32 ildeki seçim anketlerinden çarpıcı sonuç! Oy oranlarındaki değişim dikkat çekti

ORC Araştırma, 2022'nin 32 ilde mayıs ayından beri gerçekleştirdiği seçim anketlerinin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Anketlerin sonuçlarına bakıldığında AK Parti'nin 2018 seçimlerinde birinci sırada yer aldığı illerde oy kaybı yaşadığı görüldü. Öte yandan CHP ve İYİ Parti'nin oy oranlarında Cumhur İttifakı partileriyle kıyasıya bir çekişme içinde olduğu gözlendi. İYİ Parti'nin anketlerin gerçekleştirildiği 32 ilin birçoğunda oy kaybında artış yaşaması da ayrıca dikkat çekti.

İŞTE ORC ARAŞTIRMA'NIN MAYISTAN BU YANA 32 İLDE SEÇİM ANKETLERİNİN SONUÇLARI

ORC'nin Tekirdağ'da 13-17 Mayıs tarihleri arasında 1458 kişi ile görüşerek gerçekleştirdiği seçim anketinin sonuçlarına göre 2018 seçimlerinden beri AK Parti yüzde 7,6, oy kaybı yaşarken bu oran CHP'de yüzde 2,9, MHP'de ise yüzde 2,6'ya ulaşıyor. İYİ Parti'nin yüzde 9,6'lık oy kazancı ise dikkat çekiyor.

Manisa'da 12-16 Mayıs aralığında 2590 kişinin katıldığı ankette ortaya çıkan sonuçlara göre oy kaybı oranları AK Parti'de yüzde 7,5 MHP'de yüzde 4,2 olarak gerçekleşiyor. İYİ Parti'de yüzde 5,9'luk artış yaşanırken CHP ise yüzde 2,1'lik artışı sağlıyor

Çanakkale'ye gelindiğinde 11-13 Mayıs aralığındaki sonuçlar Cumhur İttifakı'nın toplam oy kaybının yüzde 13 olduğunu ortaya koyuyor. CHP'de 0,7'lik bir artış gözlemlenirken İYİ Parti'nin seçmen oranında yüzde 7,3 oranında artış görülüyor.

Balıkesir'de de AK Parti ile MHP'nin oy kaybı yüzde 13 oranında görülüyor. İYİ Parti'de ise yüzde 9,1'lik oy artışı gözlemleniyor.