MEB tarihleri açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021?

2021 yılı için sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye devam ediyor. Sözlü mülakatları açıklanan adaylar tarafından tercih süreci heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan tercih takvimi araştırma konusu oldu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?
Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması ile devam edilecek.
Geçtiğimiz haftalarda başlanan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları sona ermesinin ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.
Yazılı ve sözlü sınav süreçlerini tamamlayana adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvim merak konusu olmuştu.
Merakla beklenen tercih takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayılandı.
Bu kapsamda atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların ise 8 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.
Okuyucu Yorumları 0 yorum