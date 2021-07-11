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MEB tarihleri açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021?

11.07.2021 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman yapılacağı merak konusu olmaya başladı. Milli eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda mülakatını bitiren öğretmen adayları atama tercihlerine odaklandı. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021?

2021 yılı için sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye devam ediyor. Sözlü mülakatları açıklanan adaylar tarafından tercih süreci heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan tercih takvimi araştırma konusu oldu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman?

Mart ayında başlayan sözleşmeli öğretmenlik atamaları süreci sözlü sınavın ardından tercihlerin alınması ile devam edilecek.
Geçtiğimiz haftalarda başlanan sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakatları sona ermesinin ve sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler tercih sürecine çevrildi.
Yazılı ve sözlü sınav süreçlerini tamamlayana adaylar tarafından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanacak takvim merak konusu olmuştu.
Merakla beklenen tercih takvimi Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayılandı.
Bu kapsamda atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların ise 8 Eylül tarihinde yayınlanacağı duyuruldu.
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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Milli Eğitim Bakanlığı
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