MEB tarihleri açıkladı! Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman 2021?

2021 yılı için sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak edilmeye devam ediyor. Sözlü mülakatları açıklanan adaylar tarafından tercih süreci heyecanla beklenirken, Milli Eğitim Bakanlığı'nca yayınlanan tercih takvimi araştırma konusu oldu. Peki Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri ne zaman? Merak edilen detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...