MEB yerleştirme sonuçları: LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası

LGS sınavına giren adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyordu. 5 Temmuz tarihinde başlayan LGS tercih işlemleri, 16 Temmuz tarihinde son buldu. Öğrenciler, tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 26 Temmuz tarihinde yerleştirme sonuçları da açıklandı. Adaylar, LGS tercih sonuçlarını, http://www.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek. İşte LGS yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası… LGS tercih sonuçları için TIKLAYIN!

LGS tercih sonuçları belli oldu!

LGS tercih sonuçlarının 26 Temmuz tarihinde açıklanacağı daha önce MEB tarafından duyurulmuştu. LGS tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı. LGS tercih sonuçlarını adaylar, "http://www.meb.gov.tr" adresinden öğrenebilecek.

LGS tercihlerine göre yapılan yerleştirmeler sonrası, sınavla girilen okulların yüzde 95'inde doluluk sağlandı. LGS kapsamındaki birinci yerleştirmenin sonuçlarına göre öğrencilerin yüzde 93'ü tercih ettiği okullardan birine yerleşti.

LGS nakil tarihleri de belli oldu! LGS tercih sonuçlarından sonra ise nakil süreci ile ilgili detaylar gündeme geldi.

İşte nakil tarihleri; * Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021 * Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 2021