Meğer su içmenin de saatleri varmış! Doğru zamanda içildiğinde iştah kesiyor, hızla kilo verdiriyor!

Su içmek, sağlıklı bir yaşam tarzının vazgeçilmez bir parçasıdır ve doğru zamanda içildiğinde kilo yönetimine katkıda bulunur. Özellikle, yatmadan önce bir bardak su içmek, gece boyunca vücudun su ihtiyacını karşılar ve sabah daha dinç uyanmanızı sağlar. Su içmenin doğru zamanlaması, kilo yönetimi ve genel sağlık açısından önemlidir ve dikkat edilmesi gereken bir konudur. Suyun iştah kesici özelliğinden yararlanmak için doğru su içme saatlerini öğrenmek istiyorsanız haberimize göz atabilirsiniz.
ncelik olarak günlük tüketmen gereken su ihtiyacını belirlemelisin. Günlük su ihtiyacın kilon x 30 ml’dir.
Yani 70 kg bir birey için; 70x30 = 2100 ml
Sabah uyandığında 2 bardak, kahvaltıdan yarım saat önce 1 bardak, spordan önce-sırasında-sonrasında, yemekten 30 dakika önce 2 bardak, yemekten 30 dk sonra 1 bardak içilmelidir.
Bilimsel olarak bu zaman dilimlerinde su içersen, diyet zamanında seni olumlu etkileyecek, iştahını azaltacak ve doygunluğunu arttıracak.
Öte yandan yemekten önce su içmek ile ilgili bir çalışmada her öğünden 30 dakika önce 500 ml su içmenin iştah azaltmaya ve kilo vermeye yardımcı olduğu görülmüştür. Bu nedenle mutfağa atıştırmak için her uğranıldığında su içmek kilo vermeye önemli bir katkı sağlar.