Meksika'daki depremde ilginç '19 Eylül' tesadüfü: ''Lanet gibi görünüyor!'

Latin Amerika ülkesi Meksika depremle sarsıldı. 19 Eylül Pazartesi günü saatler 13.00 gösterdiğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı. Deprem sonrası merkez üssü olan Aquila ilçesine yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Mexico City sakinleri bile sokağa döküldü. Meksika'nın yerel sismoloji ajansı, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak verdi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Aquila'nın 37 kilometre güneydoğusu olan sarsıntının 15.1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin yine "19 Eylül"de yaşanması dikkat çekerken, bir Mexico City sakini "Lanet gibi görünüyor!" yorumunda bulundu.

MEKSİKA'DA TSUNAMİ ALARMI: 3 METREYİ BULABİLİR

Meksika'nın batı eyaletleri Michoacan ve Colima'yı vuran 7.6'lık sarsıntının hemen ardından tsunami uyarısı yayınlandı. ABD Pasifik Tsunami Uyarıs Merkezi, gece boyunca sahil kesimlerini 3 metrelik dalgaların vurabileceğini açıkladı.



ÇIĞLIKLARLA EVLERİNDEN ÇIKTILAR Hala hafızalarda canlı olan büyük depremlerin travmaları 7.6 ile tetiklendi ve kalabalıklar çığlıklar atarak evlerden, iş yerlerinden dışarı koştu. Depremin merkez üssüne 400 kilometre uzaklıktaki Mexico City'de sokaklar dakikalar içinde hınca hınç insanla doldu.



Deprem sonrasında başkent Mexico City'de zorunlu tahliye emri verildi ancak belediye başkanı Claudia Sheinbaum çevresiyle birlikte yaklaşık 20 milyon nüfusu olan şehirde hasar gören bir binanın bulunmadığı bilgisini paylaştı.



Mexico City'nin bazı bölgelerinde depremden sonra elektrikler kesildi, metrolar hareket edemedi.



'KALP KRİZİ GEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM' Mexico City sakini 58 yaşındaki Gabriela Ramirez , "Kalp krizi geçireceğimi düşündüm. Bu bölge fazlasıyla savunmasız çünkü 2017'deki depremde hasar gören binaların çoğu onarılmadı. Dolasıyla ezilme korkusu daha kötü" diyor.