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Meksika'daki depremde ilginç '19 Eylül' tesadüfü: ''Lanet gibi görünüyor!'

20.09.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da 19 Eylül Pazartesi günü Aquila ilçesi yakınlarında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem, büyük panik yarattı. Ülkede depremin merkez üssüne yüzlerce kilometre uzaktaki yerlerde yaşayan insanlar bile sokaklara döküldü. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken "19 Eylül" tarihi ise gündem yarattı. 1985 ve 2017'de gerçekleşen büyük depremler akıllara gelirken Meksikalılar "Çok büyük bir tesadüf! Tanrıdan bir işaret olduğunu göz ardı edemeyiz" yorumları yapıyor.

Latin Amerika ülkesi Meksika depremle sarsıldı. 19 Eylül Pazartesi günü saatler 13.00 gösterdiğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 7.6 olarak açıklandı. Deprem sonrası merkez üssü olan Aquila ilçesine yüzlerce kilometre uzaktaki başkent Mexico City sakinleri bile sokağa döküldü. Meksika'nın yerel sismoloji ajansı, depremin büyüklüğünü 7.7 olarak verdi. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Aquila'nın 37 kilometre güneydoğusu olan sarsıntının 15.1 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu. Depremin yine "19 Eylül"de yaşanması dikkat çekerken, bir Mexico City sakini "Lanet gibi görünüyor!" yorumunda bulundu.

MEKSİKA'DA TSUNAMİ ALARMI: 3 METREYİ BULABİLİR

Meksika'nın batı eyaletleri Michoacan ve Colima'yı vuran 7.6'lık sarsıntının hemen ardından tsunami uyarısı yayınlandı. ABD Pasifik Tsunami Uyarıs Merkezi, gece boyunca sahil kesimlerini 3 metrelik dalgaların vurabileceğini açıkladı.

ÇIĞLIKLARLA EVLERİNDEN ÇIKTILAR

ÇIĞLIKLARLA EVLERİNDEN ÇIKTILAR
Hala hafızalarda canlı olan büyük depremlerin travmaları 7.6 ile tetiklendi ve kalabalıklar çığlıklar atarak evlerden, iş yerlerinden dışarı koştu. Depremin merkez üssüne 400 kilometre uzaklıktaki Mexico City'de sokaklar dakikalar içinde hınca hınç insanla doldu.
Deprem sonrasında başkent Mexico City'de zorunlu tahliye emri verildi ancak belediye başkanı Claudia Sheinbaum çevresiyle birlikte yaklaşık 20 milyon nüfusu olan şehirde hasar gören bir binanın bulunmadığı bilgisini paylaştı.

Mexico City'nin bazı bölgelerinde depremden sonra elektrikler kesildi, metrolar hareket edemedi.

'KALP KRİZİ GEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'

'KALP KRİZİ GEÇİRECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM'
Mexico City sakini 58 yaşındaki Gabriela Ramirez , "Kalp krizi geçireceğimi düşündüm. Bu bölge fazlasıyla savunmasız çünkü 2017'deki depremde hasar gören binaların çoğu onarılmadı. Dolasıyla ezilme korkusu daha kötü" diyor.
Meksika lideri Manuel Lopez Obrador, depremden sonra paylaştığı Twitter mesajında Michoacan valisiyle konuştuğunu ve sarsıntının merkez üssüne yakın bölgelerde yalnızca maddi hasar oluştuğunu aktardı.

Lopez Obrador, söz konusu Twitter mesajını paylaşmadan hemen önce önceki büyük depremlerde ölenlerin anısına düzenlenen törene katıldı ve göndere bayrak çekti.
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Anahtar Kelimeler:
deprem Meksika
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