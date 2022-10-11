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  4. Son dakika: Meksika'dan 'kumaş' sevkiyatı göründüğü gibi çıkmadı! Güney Amerikalı uyuşturucu kartellerine Türkiye'de şok

Son dakika: Meksika'dan 'kumaş' sevkiyatı göründüğü gibi çıkmadı! Güney Amerikalı uyuşturucu kartellerine Türkiye'de şok

11.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meksika'dan Türkiye'ye 'kumaş' sevkiyatının altından zehir tacirleri çıktı. 2 ay önce Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirleyen narkotik ekipleri, İstanbul'a demir atan şüpheli gemiye baskın düzenledi. Baskında 1 ton 580 kg marihuana ele geçirildi.

Son dakika haberi: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonundan çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Güney Amerikalı uyuştucu kartellerinin Türkiye ayağı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. 1,5 tonluk uyuşturucu kumaş toplarına zulalanmış vaziyette ele geçirildi.

UYUŞTURUCU KARTELİNDEN TÜRKİYE'YE "KUMAŞ" SEVKİYATI...

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.
Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.
2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceğini belirledi.
Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan şüpheli gemiye operasyon düzenledi.
Operasyonda kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kg 640 gram marihuana ele geçirildi.
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Anahtar Kelimeler:
uyuşturucu
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