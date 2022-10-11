Son dakika: Meksika'dan 'kumaş' sevkiyatı göründüğü gibi çıkmadı! Güney Amerikalı uyuşturucu kartellerine Türkiye'de şok

Son dakika haberi: İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonundan çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Güney Amerikalı uyuştucu kartellerinin Türkiye ayağı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alındı. 1,5 tonluk uyuşturucu kumaş toplarına zulalanmış vaziyette ele geçirildi.

Ekipler bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.