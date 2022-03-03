Memur enflasyon farkı, Şubat ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından kamu kurumunda çalışanlar ile kamu kurumlarından emekli olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyon ile ilgili beklentilerini yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Bugün de Türkiye İstatistik Kurumu beklenen açıklamayı yaptı. Kamu çalışanları konuya ilişkin Memur enflasyon farkı nedir? Nasıl hesaplanır? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuz ayı memur maaşı zammı, memur emeklisi zammı ne kadar olacak 2022? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.