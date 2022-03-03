Memur enflasyon farkı, Şubat ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasının ardından kamu kurumunda çalışanlar ile kamu kurumlarından emekli olan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dün, Anadolu Ajansı Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyon ile ilgili beklentilerini yaptıkları açıklama ile duyurmuştu. Bugün de Türkiye İstatistik Kurumu beklenen açıklamayı yaptı. Kamu çalışanları konuya ilişkin Memur enflasyon farkı nedir? Nasıl hesaplanır? Enflasyon farkı ne kadar oldu? Temmuz ayı memur maaşı zammı, memur emeklisi zammı ne kadar olacak 2022? sorularının yanıtını öğrenmek için araştırma yapıyor. Konuya ilişkin detayları sizler için derledik.
MEMUR ENFLASYON FARKI NEDİR?
Ocak ayı enflasyonu aylık yüzde 11.10 olarak duyurulmuştu. Daha önce kamu kurumlarında çalışan memurlara ilişkin yapılan açıklamada yüzde 7.5 zam yapılacağı ifade edilmişti. Ocak ayında memur maaşı farkı 3,6 olmuştu.
MEMUR ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANIR?
Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki senenin Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti. Memurlar için enflasyon farkı 8,94 oldu.
TÜİK, ŞUBAT AYI ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI
TÜİK Şubat ayı enflasyon oranını açıklandı. Gıdadan ev kirası oranına, tekstilden ev eşyasına kadar her şeyin fiyatını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu.
TÜİK ŞUBAT AYI ENFLASYON ORANI NEDİR 2022?
Şubat ayı enflasyon rakamları 3 Mart 2022 Perşembe günü yapılan açıklama ile duyuruldu.
Tüketici fiyatları, şubatta aylık bazda yüzde 4,81 artarken; yıllık enflasyon yüzde 54,44 oldu.
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