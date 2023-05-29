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  4. Meriç ve Tunca Nehirlerindeki çalışmalar havadan görüntülendi! Vali, "İlimizin güvenliği açısından çok önemli bir adım" diyerek duyurdu... "Proje birkaç yıl sürecek"

Meriç ve Tunca Nehirlerindeki çalışmalar havadan görüntülendi! Vali, "İlimizin güvenliği açısından çok önemli bir adım" diyerek duyurdu... "Proje birkaç yıl sürecek"

29.05.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir dönem taşkınlarla anılan Meriç ve Tunca Nehirlerinin taşkın riskine karşı yatak temizliği yapılıyor. Konuya ilişkin konuşan Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, "Temizlik çalışmaları Meriç ve Tunca nehirlerinin yanı sıra Kanal Edirne'de de devam ediyor. İlimizin güvenliği, insanlarımızın can ve mal emniyeti açısından çok önemli bir adımdı." ifadelerini kullandı.

Edirne'de Devlet Su İşleri (DSİ) 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Meriç ve Tunca Nehirlerinin Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Süvari Köprüsü arasındaki kısmında temizlik çalışması yapılıyor.

Edirne'nin kış aylarında korkulu rüyası olan nehir taşkınlarının ardından düşen önlem alan DSİ ekipleri nehirlerde suyun sağlıklı olarak akışını sağlamak için biriken kumlar iş makinelerinin yardımıyla temizleniyor.

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İş makineleri nehir yatağına inerek su akışının yavaşlamasına sebep olan kum adacıklarını temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Süvari Köprüsü mevkiinde çalışmaları yerinde inceleyen Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, DSİ 11. Bölge Müdürü Faruk Yücegök'den son durum hakkında bilgi alarak açıklamalarda bulundu.

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Kanal Edirne'de de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Meriç ve Tunca nehirlerinde taban ve yüzey temizliği yapıldığını belirterek, "Meriç ve Tunca Nehirlerinde meydana gelebilecek taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'de de temizlik çalışmaları devam ediyor." dedi.

"TAŞKINLAR RÜYA OLDU"

'Meriç'in sigortası' olarak tanımlanan Kanal Edirne'nin önemine değinen Kırıbıyık, "Meydana gelebilecek bir taşkın durumunda Meriç Nehri'nin doğal kapasitesinin yarısı kadar bu kanaldan tahliye imkanı oluşuyor. Dolayısıyla riski önemli ölçüde bertaraf etmemize imkan sağlıyor. Temizlik çalışmaları Meriç ve Tunca nehirlerinin yanı sıra Kanal Edirne'de de devam ediyor. İlimizin güvenliği, insanlarımızın can ve mal emniyeti açısından çok önemli bir adımdı. Proje birkaç yıl sürecek. Bu bir süreç, bir yandan malzeme buraya akmaya devam ederken diğer yandan temizliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

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Nehir yatağındaki kum adacıkları kepçelerle kamyonlara dolduran ekipler, çalışmalarına devam ediyor. (İHA)

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Meriç ve Tunca nehirlerinde taşkın önleme kapsamında yatak temizliği yapılıyor

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Meriç Nehri Tunca Nehri

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