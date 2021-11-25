HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteorolojinin kar uyarısı sonrası iller beyaza büründü!

Meteorolojinin kar uyarısı sonrası iller beyaza büründü!

25.11.2021 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteorolojinin uyarısı ardından bazı bölgelerde gece, bazı bölgelerde ise sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Erzurum'da günün ilk ışıklarına kadar devam eden kar yağışı, Kars'ta sabaha kaşı başladı. Ardahan, Muş, Erzincan, Iğdır'da gece boyunca yağmur etkisini sürdürdü. Yozgat'ta da gece boyunca devam eden kar yağışı çocukların yüzünü güldürdü. İşte beyaza bürünen şehirlerden gelen görüntüler...

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan Kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan Kar Yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Kar altında kalan araçlar, fırça ile temizlenirken, öğrenciler ise karla oynayarak okula gitti.

"ERZURUM'A KAR ÇOK YAKIŞIYOR"

Hulisi Atalay, karın Erzurum'a yakıştığını, temizlik ve bereket getirdiğini belirterek, "Meteoroloji kar yağacağını söylemişti. Sabah uyandığımızda her taraf bembayazdı. Sevindik çünkü kar Erzurum'a çok yakışıyor. Karın yağması hem temizliktir hem de bereket. Yağanla karla birlikte havalar da ısındı" diye konuştu.

KARS'TA GECE YAĞMUR, SABAH KAR YAĞDI

KARS'TA GECE YAĞMUR, SABAH KAR YAĞDI
Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars'ta gece boyu yağmur yağdı. Kars'ta sabaha karşı ise kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI: 6 KÖY YOLU KAPANDI

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI: 6 KÖY YOLU KAPANDI
Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 6 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Koş Sporları Merkezi ise kar yağışıyla bembeyaz oldu.

YOZGAT'TA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI

YOZGAT'TA YAĞMUR YERİNİ KARA BIRAKTI
Yozgat'ta ise dün etkili olan yağmur gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, bembeyaz oldu. Çamlık Milli Parkı'nda ise görsel güzellik oluştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji kar yağışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

Benzin, motorin ve LPG'de yeni zam

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Köpekle cinsel ilişkiye giren kadına 20 yıl hapis

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Squid Game'i ülkeye sokan kaçakçı kurşuna dizilecek

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısı!

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosundaki dehşette yeni gelişme! Saldırgan yakalandı

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kılıçdaroğlu ve Davutoğlu'ndan ortak basın açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

İBB'nin yıldız sporcuları sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunlar ilkel kabilelerin işidir

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Dolar 12 TL'yi geçti! Babacan ve Davutoğlu'ndan olay tweet

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.