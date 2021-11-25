Meteorolojinin kar uyarısı sonrası iller beyaza büründü!

Meteoroloji tarafından uyarısı yapılan Kar yağışı, kentte gece yarısı başladı. 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'de etkili olan Kar Yağışı, kent merkezine kadar indi. Kar kalınlığı, şehir merkezinde 5 santimi geçerken, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren yağış sonrası güne kar manzarasıyla başlayanlar, şaşkınlık yaşadı. Kar altında kalan araçlar, fırça ile temizlenirken, öğrenciler ise karla oynayarak okula gitti.

"ERZURUM'A KAR ÇOK YAKIŞIYOR"

Hulisi Atalay, karın Erzurum'a yakıştığını, temizlik ve bereket getirdiğini belirterek, "Meteoroloji kar yağacağını söylemişti. Sabah uyandığımızda her taraf bembayazdı. Sevindik çünkü kar Erzurum'a çok yakışıyor. Karın yağması hem temizliktir hem de bereket. Yağanla karla birlikte havalar da ısındı" diye konuştu.

KARS'TA GECE YAĞMUR, SABAH KAR YAĞDI Öte yandan Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ardahan, Muş, Ağrı, Erzincan, Iğdır, Kars'ta gece boyu yağmur yağdı. Kars'ta sabaha karşı ise kar yağışı etkili oldu, yüksek kesimler beyaza büründü.

SİVAS'TA KAR YAĞIŞI: 6 KÖY YOLU KAPANDI Sivas'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Kar yağışı nedeniyle Akıncılar ilçesinde 3, Doğanşar'da 2 ve Suşehri'nde 1 olmak üzere 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçe Özel İdare ekipleri, kapalı köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki Yıldız Dağı Koş Sporları Merkezi ise kar yağışıyla bembeyaz oldu.