Mevlid Kandili'nin anlamı nedir? Mevlid Kandili'nde ne yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde edilecek dualar ve ibadetler

Hz. Peygamber'e en kısa şekilde, "Allahümme salli alâ Muhammed" veya "Sallallahü aleyhi ve sellem" ya da "Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim" diye salât-u selam getirilir. *** Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur. Mevlid Kandili'nde günahların affına vesile olan Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."

Bunun dışında Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır. Hatm-i Enbiya şöyle yapılır: Önce Euzü Besmele ile bir "Fatiha suresi" ve üç "İhlas" okunur. Sevabı, başta Resul-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) olmak üzere tüm peygamberlerin ayrıca evliyanın ve meşayih-ı kiramın, İslam büyüklerinin, bu aziz dine hizmet edenlerin ruhlarına bağışlanır. Sonra: 1- 100 defa Salavat-ı Şerife Getirilir. "Allâhümme salli ve sellim ve barik alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammed." 2- 500 defa Hazreti Adem'in (a.s) şu duası okunur: "Rabbena Zalemna enfüsena ve inlem tağfirlena ve terhamna lenekunenne minelhasirin." 3- 100 defa yine Salavat-ı Şerife getirilir. 4- 500 defa Hazreti Eyyub (a.s)'ın şu duası okunur. "Rabbi inni messeniyaddurru ve ente erhamürrahimin." 5- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir. 6- 500 defa Hazreti Yunus (a.s) şu duası okunur. "La İlahe illa ente Sübhaneke inni küntü minezzalimin." 7- Tekrar 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir. 8- 500 defa "La havle ve la kuvete illa billâhil'aliyyil'azim." 9- 100 defa Salavat-ı Şerife getirilir. Görüldüğü gibi, Hâtm-i Enbiya'da 500'er kere olmak üzere 4 dua okunmaktadır. Bu duaların 1. Hazreti Adem (a.s.)'in, 2. Hazreti Eyyüb (a.s.)'ın, 3. Hazreti Yunus (a.s.)'ın, 4. ise Peygamberimiz Resul-i Ekrem'in (s.a.v) duasıdır. Bu tertibi bitirince Cenab-ı Allah dua ve niyazda bulunulur.