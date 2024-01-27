'Mevzu yine İstanbul'a geldi' Prof. Dr. Okan Tüysüz 5.1'lik depremden sonra paylaştı '1001. defa söyleyelim...'

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB uzanımlı kesen doğrultu atımlı fay sistemleri de var. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.