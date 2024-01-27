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  4. 'Mevzu yine İstanbul'a geldi' Prof. Dr. Okan Tüysüz 5.1'lik depremden sonra paylaştı '1001. defa söyleyelim...'

'Mevzu yine İstanbul'a geldi' Prof. Dr. Okan Tüysüz 5.1'lik depremden sonra paylaştı '1001. defa söyleyelim...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
27.01.2024 10:59 | Son Güncelleme:
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İzmir, Manisa, Aydın ve çevre illerde hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından tüm Türkiye'de vatandaşlar yeniden deprem endişesi yaşamaya başladı. Bazıları tarafından beklenen olası İstanbul depremini tetikleyip tetiklemeyeceğini de merak etmeye başladı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Ege Denizi, Kuşadası Körfezi, 5.42 km İzmir (Menderes) açıklarında sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede panik yaratan depremin ardından yeniden deprem riskleri konuşulmaya başlandı. Özellikle beklenen olası İstanbul depremiyle bir ilişkisinin olup olmayacağı da araştırılıyor. Tüm bu detaylar merak edilirken uzman isimden çarpıcı bir açıklama geldi.

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5.1'LİK DEPREMİN ARDINDAN UZMAN İSİMDEN AÇIKLAMA

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tüysüz paylaşımında "Kuşadası körfezinde deprem oldu, mevzu yine İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.

Tüysüz paylaşımının devamında ise "Binbirinci defa söyleyelim tetiklemez" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB uzanımlı kesen doğrultu atımlı fay sistemleri de var. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.

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deprem İzmir Prof. Dr. Naci Görür kuşadası körfezi naci görür okan tüysüz
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