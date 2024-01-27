'Mevzu yine İstanbul'a geldi' Prof. Dr. Okan Tüysüz 5.1'lik depremden sonra paylaştı '1001. defa söyleyelim...'

Ege Denizi, Kuşadası Körfezi, 5.42 km İzmir (Menderes) açıklarında sabah saatlerinde 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede panik yaratan depremin ardından yeniden deprem riskleri konuşulmaya başlandı. Özellikle beklenen olası İstanbul depremiyle bir ilişkisinin olup olmayacağı da araştırılıyor. Tüm bu detaylar merak edilirken uzman isimden çarpıcı bir açıklama geldi.
Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Tüysüz paylaşımında "Kuşadası körfezinde deprem oldu, mevzu yine İstanbul’a geldi." ifadelerini kullandı.
Tüysüz paylaşımının devamında ise "Binbirinci defa söyleyelim tetiklemez" dedi.
Prof. Dr. Naci Görür ise sosyal medya medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kuşadası Körfezi’nde 5,1 deprem oldu. Bu körez kuzey ve güney sınırları boyunca normal faylarla sınırlı. Bu fayları KD-GB uzanımlı kesen doğrultu atımlı fay sistemleri de var. Deprem kuzey kenara yakın ve olasılıkla normal fay üzerinde. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.