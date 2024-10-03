Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

KEMİKLER SONRADAN MI BIRAKILDI?

Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok. Kimlik tespitiyle ilgili talimat yazılmıştı.