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  4. Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Mezarlığa kemikler sonradan mı konuldu? Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in dikkatini çeken detay: Kefen ve bez yoktu

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
03.10.2024 14:38
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Günlerdir beklenen mezar açma işlemi bugün gerçekleşti. Mezarlıktaki kemikler Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'na mı ait? Önümüzdeki günlerde bu sorunu yanıtı aranacak. Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'den mezarlıkta dikkat çeken bir açıklama geldi. Epözdemir kemiklerin sonradan konulmuş olma ihtimali için 'çok yüksek ihtimal' ifadelerini kullandı.

2009 yılında vahşice öldürülen Münevver Karabulut Türkiye'nin en uzun süre konuşulan cinayeti oldu. Her yıl yeniden gündem olan cinayette hala verilemeyen cevaplar var. 2014 yılında katil Cem Garipoğlu'nun intihar ettiği açıklanmıştı. Ancak Karabulut ailesi bu habere inanmadı ve yıllar sonra verdiği hukuk mücadelesini kazanarak mezarın yeniden açılmasını sağladı.

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Karabulut ailesin avukatı Rezan Epözdemir ise mezarlıkta yaptığı açıklamayla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Mezarlıkta bez ve kefen olmadığını belirten Özdemir, "Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti." açıklamasını yaptı.

Mezarlıkta açıklama yapan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir şu ifadeleri kullandı;

"KEFEN VE BEZ YOKTU"

"KEFEN VE BEZ YOKTU"

“İki tabaka vardı. İlk tabakada hiçbir şey yok. Kefen ve bez yoktu. Toprağın üzerinde dağınık şekilde kemikler ve kafatası vardı. Kefen ve bezin olmadığı tutanağa geçti.Adli Tıp uzmanları yazdılar. Toprağın üzerinde dağınık bir şekilde duran kemikler ve kafatası vardı sadece, ceset bütünlüğü ise yoktu.

KEMİKLER SONRADAN MI BIRAKILDI?

KEMİKLER SONRADAN MI BIRAKILDI?

Bu birkaç alternatifi bize verebilir. 10 sene içinde kaybolmuş ya da aşınmış olabilir mi ? O bana çok rasyonel gelmiyor. Sonradan kemiklerin bırakılma ihtimali kefenin olmadığı yerde çok kuvvetli bir ihtimal olarak karşımızda duruyor. O beni ziyadesiyle rahatsız etti. 2014 yılında defin işlemi sırasında da kayıt alınmamış. Biz de otopsiye girmedik yasal hakkımız da yok. Kimlik tespitiyle ilgili talimat yazılmıştı.

GÜNCEL DNA ÖRNEKLERİYLE İNCELENECEK

GÜNCEL DNA ÖRNEKLERİYLE İNCELENECEK

Kimlik tespiti ise yapılamadı. Sadece avukatları hazır bulundu. Mutlaka kimlik tespiti için ölenin yakınlarının hazır bulunması gerekiyordu. Steril bir beze konularak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Özellikle dişler incelenecek. Biz geçmişte alınan örnekler üzerinden değil Garipoğlu ailesi erkeklerinden alınacak örneklerle yapılmasını talep ettik. Güncel DNA örnekleriyle incelenmesini özellikle istedik."

Anahtar Kelimeler:
Münevver Karabulut Cem Garipoğlu Rezan Epözdemir
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