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  4. Midye, kalamar ve karides yemek haram mı? Diyanet açıkladı! Karides yemek helal mi?

Midye, kalamar ve karides yemek haram mı? Diyanet açıkladı! Karides yemek helal mi?

26.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetva sonrası midye, kalamar ve karides yemenin haram olup olmadığı merak ediliyor. Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi pek çok deniz canlısının haram olup olmaması mezheplere göre de değişiklik gösterebiliyor. Peki midye, kalamar ve karides yemek haram mı? İşte Diyanet'in açıklamaları...

Din İşleri Yüksek Kurulu deniz mahsülü ürünler ile ilgili bir fetva yayınlandı. Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi pek çok deniz canlısının haram olup olmadığı Kur'an'da yer alıyor. Peki midye, kalamar ve karides yemek haram mı?

MİDYE, KALAMAR VE KARİDES YEMEK HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanmış olan fetva sonrası yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilip tüketilmemesi gerektiği merak konusu oldu.

HARAM OLDUĞU AÇIKLANDI

HARAM OLDUĞU AÇIKLANDI
Yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin haram olduğu açıklandı. Fetvada, balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının haram olarak belirtildi.
“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir."

ŞAFİİ MESHEBİNDE MİDYE HELAL Mİ?

ŞAFİİ MESHEBİNDE MİDYE HELAL Mİ?
Ayrıca Şafii mezhebinde ise konuyla ilgili olarak “Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.” denilmiştir.
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