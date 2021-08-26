Midye, kalamar ve karides yemek haram mı? Diyanet açıkladı! Karides yemek helal mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu deniz mahsülü ürünler ile ilgili bir fetva yayınlandı. Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi pek çok deniz canlısının haram olup olmadığı Kur'an'da yer alıyor. Peki midye, kalamar ve karides yemek haram mı?

MİDYE, KALAMAR VE KARİDES YEMEK HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanmış olan fetva sonrası yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilip tüketilmemesi gerektiği merak konusu oldu.

HARAM OLDUĞU AÇIKLANDI Yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin haram olduğu açıklandı. Fetvada, balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının haram olarak belirtildi.

“Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir."