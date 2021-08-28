HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Midye, karides, yengeç, kalamar, ıstakoz yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama!

Midye, karides, yengeç, kalamar, ıstakoz yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama!

28.08.2021 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet tarafından yayınlanan fetva sonrası midye, karides, yengeç ve kalamar gibi deniz ürünleri yemenin haram olup olmadığı merak ediliyor. Midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi pek çok deniz canlısının haram olup olmaması mezheplere göre de değişiklik gösterebiliyor. Şafii ve Hanefi mezhebine göre haram ve helallik durumu araştırılıyor. Peki midye, karides, yengeç, kalamar, ıstakoz yemek haram mı? İşte Diyanet'in açıklamaları...

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deniz mahsülü ürünler ile ilgili yayınladığı fetva sonrası midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi deniz canlılarının haram olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler Kur'an'da yer alırken, mezheplere göre de değişiklik gösteriyor. Peki midye, karides ve yengeç yemek haram mı?

MİDE, KARİDES, YENGÇ VE KALAMAR YEMEK HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından deniz mahsülleri ile ilgili yayınlanan fetva sonrası vatandaşlar ıstakoz, yengeç, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilip tüketilmemesi gerektiğini merak ederek araştırıyor.
Yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin bazı mezheplere göre haram olduğu açıklandı. Fetvada, balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının Hanefi mezhebi için haram olduğu belirtildi.

"HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE HELAL OLMADIĞI GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ"

"HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE HELAL OLMADIĞI GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ"
Yapılan fetvada “Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir." cümleleri kullanıldı.
Ayrıca Şafii mezhebi için de açıklamada bulunularak “Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir.” denildi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
karides

En Çok Okunan Haberler

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Prof. Dr. Orhan Şen'den Batı Karadeniz için korkutan uyarı: Dilim varmıyor ama öyle görünüyor

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

Elektriğe 'gizli zam' yapıldı mı? EPDK açıkladı

"Aşı haram" diyen imam hakkında karar verildi

"Aşı haram" diyen imam hakkında karar verildi

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Ordu'da 14 yaşındaki çocuktan aile katliamı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Hakan Ural'dan Didem Arslan'a gönderme! Yayında Kürtçe şarkı çaldı

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

Taburcu edildiği hastanenin arkasında 3 gün sonra cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Büyük acı! 3 gün içinde 3'ü de öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Apple'ın açığını bulmuştu, servet sahibi oluyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Bu haber hiç hoşunuza gitmeyecek! Yenileri geliyor

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Erdoğan, Taliban'ın Türkiye'ye teklifini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.