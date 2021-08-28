Midye, karides, yengeç, kalamar, ıstakoz yemek haram mı? Diyanet'ten açıklama!

Din İşleri Yüksek Kurulu'nun deniz mahsülü ürünler ile ilgili yayınladığı fetva sonrası midye, kalamar, yengeç, ıstakoz ve karides gibi deniz canlılarının haram olup olmadığı merak ediliyor. Konuyla ilgili bilgiler Kur'an'da yer alırken, mezheplere göre de değişiklik gösteriyor. Peki midye, karides ve yengeç yemek haram mı?

MİDE, KARİDES, YENGÇ VE KALAMAR YEMEK HARAM MI?

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından deniz mahsülleri ile ilgili yayınlanan fetva sonrası vatandaşlar ıstakoz, yengeç, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin tüketilip tüketilmemesi gerektiğini merak ederek araştırıyor.

Yayınlanan fetvada yengeç, ıstakoz, karides, kalamar, midye ve kurbağa gibi deniz ürünlerinin bazı mezheplere göre haram olduğu açıklandı. Fetvada, balık sınıfına girmeyen kabuklu deniz canlılarının Hanefi mezhebi için haram olduğu belirtildi.

"HANEFİ MEZHEBİNE GÖRE HELAL OLMADIĞI GÖRÜŞÜ BENİMSENDİ" Yapılan fetvada “Kur’an-ı Kerim’de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir. Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir." cümleleri kullanıldı.