Migrenle ilgili efsaneler çürütüldü! Kahve içmek migreni tetikler mi?

Migren çeken kişiler, yaşadıkları ağrıyı anlatmakta genellikle zorlanırlar. “Kafam zonkluyor” cümlesini migren ağrısı çeken kişilerde sıklıkla duyabilirsiniz. Tipik olarak baş bölgesinin bir tarafında gelişen bu dayanılmaz baş ağrıları, birkaç saat veya gün içinde kademeli olarak artar.

İnsanlarda stres, kaygı, hormonal değişiklikler, katı diyetler veya uyku sorunları gibi şeylerin tetiklediği çeşitli nedenlerle migren ortaya çıkabilir. Migren ağrısı çekenler, ışığa veya kokuya karşı hassasiyet ve mide bulantısı hatta yürüme ve konuşmada zorluk çekebilir.

5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası'nda konuşan sağlık danışmanı Parvinder Sagoo'ya göre, migren hakkında bilinmesi gereken bazı yaygın efsaneler var.