Migrenle ilgili efsaneler çürütüldü! Kahve içmek migreni tetikler mi?

Migren çeken kişiler, yaşadıkları ağrıyı anlatmakta genellikle zorlanırlar. “Kafam zonkluyor” cümlesini migren ağrısı çeken kişilerde sıklıkla duyabilirsiniz. Tipik olarak baş bölgesinin bir tarafında gelişen bu dayanılmaz baş ağrıları, birkaç saat veya gün içinde kademeli olarak artar.
İnsanlarda stres, kaygı, hormonal değişiklikler, katı diyetler veya uyku sorunları gibi şeylerin tetiklediği çeşitli nedenlerle migren ortaya çıkabilir. Migren ağrısı çekenler, ışığa veya kokuya karşı hassasiyet ve mide bulantısı hatta yürüme ve konuşmada zorluk çekebilir.
5-11 Eylül Migren Farkındalık Haftası'nda konuşan sağlık danışmanı Parvinder Sagoo'ya göre, migren hakkında bilinmesi gereken bazı yaygın efsaneler var.
MİGRENLE İLGİLİ DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR
YANLIŞ: MİGREN SADECE KÖTÜ BAŞ AĞRISIDIR
Parvinder Sagoo, migrenin birkaç farklı tetikleyici, semptom ve nedenlere sahip bir baş ağrısından çok daha şiddetli olabileceğini açıklıyor. Sagoo açıkladı: "Migrenin baş ağrısıyla aynı şey olduğu efsanesi, özellikle migreni düzenli olarak çeken ve ne kadar acı verici olabileceğini anlayanlar için gerçekten zararlıdır." Baş ağrıları genellikle kısa süreli ve daha kolay tedavi edilebilirken, migrenlerin saatler hatta günler sürebileceğini de sözlerine ekledi.
YANLIŞ: MİGREN SADECE KADINLARI ETKİLER
Kadınların migren geçirme olasılığının üç kat daha fazla olduğu doğru olsa da bu, erkeklerin de migrenden mustarip olmadığı anlamına gelmez. Sagoo, migren çeken kadınların daha yaygın olarak bilinmesi nedeniyle, yaygın olarak inanılan bir yanlış anlama haline geldiğini söyledi.
YANLIŞ: MİGREN SADECE BİRKAÇ SAAT SÜRER
Tipik olarak sadece birkaç saat süren baş ağrılarının aksine, ilaç alınmadığı takdirde migren dört ila 72 saat arasında sürebilir. Sagoo, "Tedaviyle bile migrenin hafiflemesi biraz zaman alabilir ve ağrının büyük kısmı giderilmiş olsa bile bazı semptomlardan şikayetçi olabilirsiniz."
YANLIŞ: KAFEİN MİGRENE NEDEN OLUYOR
Kafeinin hafif diüretik etkileri olduğu için kafein tüketmek biraz dehidrasyona neden olabilir. Bunun bir sonucu olarak, birçok insan kafeinin migrene neden olduğuna inanmaktadır. Ancak bu çoğunlukla doğru değildir. Parvinder Sagoo, bazı araştırmaların kafeinin migren semptomlarına yardımcı olabileceğini bile gösterdiğini söyledi. "Kafein kan damarlarını daraltmaya ve beyinde ağrıya neden olan şişmeyi azaltmaya yardımcı olabilir, bu da şiddetli migren semptomları için hızlı bir rahatlama olarak çalışabileceği anlamına gelir."
YANLIŞ: HİÇBİR İLAÇ MİGRENİ TEDAVİ EDEMEZ
Migreni tedavi etmenin en etkili yolu uygun ilaç tedavisidir. Sagoo: "Migreniniz varsa, sizin için en iyi tedavi hakkında doktorunuzla konuşmalısınız."
Okuyucu Yorumları 0 yorum