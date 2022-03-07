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MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? Erişime açıldı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

07.03.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? sorusunun yanıtı eğitim hayatına Harp Okulu veya Astsubay Meslek Yüksekokullarında devam etmek isteyen öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere MSÜ sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Bu kapsamda MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Erişime açıldı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. İşte detaylar.

Millî Savunma Üniversitesi’nde askerî öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Millî Savunma Üniversitesi için sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Erişime açıldı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Sınava ilişkin detaylar haberimizde.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde belli olacağı öngörülüyor.

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRECEK?

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRECEK?
MSÜ sınavı 135 dakika yerine 165 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da bitecek. Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak.
Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.
Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor.
Öte yandan hızla kimlik tespiti yapılması için adayların yüzlerinin açık olması gerekiyor.
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Anahtar Kelimeler:
sınav Milli Savunma Üniversitesi Milli Savunma Bakanlığı
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