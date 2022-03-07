MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022? Erişime açıldı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?

Millî Savunma Üniversitesi’nde askerî öğrenci olarak öğrenim görmek isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Millî Savunma Üniversitesi için sınav başvuruları 13 Ocak- 9 Şubat tarihleri arasında alındı. Peki MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Erişime açıldı mı? Ne zaman açıklanacak? 2022 ÖSYM MSÜ sınav giriş belgesi nereden sorgulanır? Sınava ilişkin detaylar haberimizde.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI 2022?

MSÜ sınav yerleri ve giriş belgeleriyle alakalı henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz dönemlere bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta öncesinde belli olacağı öngörülüyor.

MSÜ SINAVI NE KADAR SÜRECEK? MSÜ sınavı 135 dakika yerine 165 dakika olacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve 13.00'da bitecek. Öğrenciler MSÜ giriş belgelerini ÖSYM'nin, 'https://ais.osym.gov.tr/ ' adresinden alacak.

Adayların, sınava katılım sağlayabilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ya da fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportunun aslını yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Sınava katılım sağlayacak öğrencilerin sınavdan 1 saat önce hazır olmaları gerektiği duyuruluyor.