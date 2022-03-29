MSÜ sınavına kaç kişi girdi 2022? MSÜ'ye kaç kişi başvurdu?

MSÜ sınavına kaç kişi girdi? sorusu Milli Savunma Üniversitesi'ne ilişkin günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Sınav Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü yapıldı. Peki MSÜ sınavına kaç kişi girdi? MSÜ 'ye kaç kişi başvurdu? Milli Savunma Üniversitesi sınavına ilişkin ayrıntıları sizler için derledik.

MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Milli Savunma Üniversitesine ilişkin ÖSYM'den bu yıl MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklamada bulunulmadı.

MSÜYE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 27 Mart Pazar günü yapılan MSÜ sınavına kaç kişinin başvurduğu henüz belli değil.

2022 MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MSÜ sınavının sonuçları takvime göre 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

MSÜ 2022 SORULARI VE CEVAPLARI BELLİ OLDU MU? MSÜ sınav sorularının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz ÖSYM'den net bir açıklama gelmedi. Ama sınav sorularının sınavın yapıldığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.