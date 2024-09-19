Müge Anlı'da cinayet itirafı! Oğlu ağzından kaçırdı, yayın sonrası ortadan kayboldu ama... Otobüste biten son: Gözaltına alındı

Müge Anlı'ya canlı yayındaki cinayet itirafı damga vurdu. 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki annleri Hatice Musaoğlu'na ne olduğunu öğrenmek isteyen kızları, abi Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine programa katılan Aydın Musaoğlu canlı yayında cinayeti ağzından kaçırınca olanlar oldu. Daha sonra söylediklerini inkar eden Musaoğlu, yayında sonra ise otelden ayrıldı. Ancak Kastamonu Cinayet Büro Amirliği ekipleri Musaoğlu'nu kıskıvrak yakalandı. İşte tüm detaylar...
18 yıl önce Kastamonu'da sırra kadem basan 50 yaşındaki Hatice Musaoğlu'nun akıbetini öğrenmek isteyen kızları, ünlü sunucu Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu.
Kayıp kadının kızları, annelerinin ortadan kayboluşunda abileri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Anne ve abisi arasında 'miras' anlamaşmazlığının olduğunu söyleyen kızlar "Babalarından miras kalan para" konusu olduğunu dile getirdiler.
18 yıl önce Hartice Hanım'ın kaybolmadan önce yaptığı şikayet ise tüm okları abi üzerine çevirmişti. Hatice Hanım'ın kaybolmadan önce jandarmayı eve çağırdığı ve geliniyle oğlunun köydeki evine taşındığını belirtip şikayette bulunduğu belirlendi.
Hakkındaki suçlamalara ve iddialara yanıt vermek için Müge Anlı'nın programa katılan abi Aydın Musaoğlu, hakkındaki suçlamaları reddetti ve kardeşi Cemile'yi suçladı.
Kendisini savunmaya çalışırken Aydın Musaoğlu canlı yayında söyledikleriyle herkesi şoke etti. Musaoğlu, annesini öldürdüğünü ağzından kaçırdı. Müge Anlı abinin üstüne gitti ve Aydın kadını öldürdüğünü iki kez daha tekrar etti. Ancak hemen ardından bu ifadeyi yalanladı.