Müge Anlı'da cinayet itirafı! Oğlu ağzından kaçırdı, yayın sonrası ortadan kayboldu ama... Otobüste biten son: Gözaltına alındı

Müge Anlı'ya canlı yayındaki cinayet itirafı damga vurdu. 18 yıl önce kaybolan 50 yaşındaki annleri Hatice Musaoğlu'na ne olduğunu öğrenmek isteyen kızları, abi Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini söyledi. Bunun üzerine programa katılan Aydın Musaoğlu canlı yayında cinayeti ağzından kaçırınca olanlar oldu. Daha sonra söylediklerini inkar eden Musaoğlu, yayında sonra ise otelden ayrıldı. Ancak Kastamonu Cinayet Büro Amirliği ekipleri Musaoğlu'nu kıskıvrak yakalandı. İşte tüm detaylar...