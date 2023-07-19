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MUHARREM AYI MESAJLARI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA SÖZLERİ: Anne - baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları

19.07.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Resimli Muharrem Ayı mesajları, anne - baba ya da eşine dualı, hadisli ve ayetli görsel ve söz göndermek isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı ve hac ibadetinin kendisinde gerçekleştiği Zilhicce’den sonra gelen bu kutlu ay Müslümanlar için önemlidir. Bu gün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Biz de anne - baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları ile sözlerini sizler için derledik. İşte, 2023 resimli Muharrem Ayı mesajları...

Muharrem Ayı mesajları anne, baba, eş, sevgili ve akrabasına Hicri Yılbaşı kutlama sözleri göndermek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün birçok kişi WhatsApp, Telegram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunacak. Anne - baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, en yeni, anlamlı ve güzel 2023 resimli Muharrem Ayı mesajları...

RESİMLİ MUHARREM AYI MESAJLARI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA SÖZLERİ 2023

Muharrem Ayı mübarek olsun. Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin...

Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…

Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…

Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin Hicri yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.

Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.

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