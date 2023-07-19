MUHARREM AYI MESAJLARI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLAMA SÖZLERİ: Anne - baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları

Muharrem Ayı mesajları anne, baba, eş, sevgili ve akrabasına Hicri Yılbaşı kutlama sözleri göndermek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. Bugün birçok kişi WhatsApp, Telegram, Facebook ve Twitter'da paylaşımda bulunacak. Anne - baba ve eş için dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları ile sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, en yeni, anlamlı ve güzel 2023 resimli Muharrem Ayı mesajları...
Muharrem Ayı mübarek olsun. Rabbim tüm İslam aleminin korktuklarından emin ve umduklarına nail olmasını nasip etsin...
Allah’ım yeni yılda, İslamiyet’i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice Güzel Yıllara…
Hicri yeni yılımız ve Muharremi Şerif ayımız mübarek olsun…
Bütün İslam aleminin ve sadakat aleminin Hicri yeni yılını tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Mevlamızdan niyaz ederim.
Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Böylesine güzel bir ay'a girmenin sevinci ve mutluluğu ile Hicri Yılbaşı'nızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.