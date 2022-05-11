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Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı gece 12'den sonrasına uzatıldı mı? Müzik yasağı kaça kadar uzatıldı?

11.05.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müzik yasağı kalktı mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası konuya ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında gece 12'den sonra canlı müzik yapılmasına izin verilmiyordu. Vatandaşlar, müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı gece 12'den sonrasına uzatıldı mı? Müzik yasağı kaça kadar uzatıldı? soru ve konu başlıklarını internette araştırıyor. İşte detaylar...

Müzik yasağı ile ilgili gelişme vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı dün konuya ilişkin genelge yayımladı. Böylelikle yasağa ilişkin saatler değişti. Vatandaşlar konuya dair bilgi edinmek için Müzik yasağı kalktı mı? Müzik yasağı gece 12'den sonrasına uzatıldı mı? Müzik yasağı kaça kadar uzatıldı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Ayrıntılar haberimizde...

MÜZİK YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını süresince 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatini, gece 01.00'e uzatıldığını duyurdu.

MÜZİK YASAĞI GECE 12'DEN SONRASINA UZATILDI MI?

MÜZİK YASAĞI GECE 12'DEN SONRASINA UZATILDI MI?
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede müzik yayınına dair usul ve esaslar yer aldı.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde kişilerin huzur ve sükununun, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, iş yeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin standartları ile eğlence yerlerinde yapılacak müzik yayınlarına dair usul ve esasların 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuatında belirlendiği anımsatıldı.
Mevzuat hükümlerine göre mevcut durumda; halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatı açısından sakınca bulunmaması, belirlenen saatlere ve sınır değerlere uyulması kaydıyla yetkili idarelerden canlı müzik izni alınarak eğlence yerlerinde müzik yayını (gerçek enstrüman ve/veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik) yapılabileceği; çok hassas kullanım alanlarındaki (konutlar, sağlık kuruluşları ve yatılı eğitim kurumları/yurtları) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde günün hiçbir vaktinde müzik yayını yapılmasının mümkün olmadığı; az hassas kullanım alanlarındaki (idari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi) eğlence yerlerinin açık veya yarı açık bölümlerinde 24.00-07.00 saatleri arasında müzik yayını yapılamayacağı; hassas olmayan alanlardaki eğlence yerlerinin açık veya kapalı bölümleri ile çok hassas ya da az hassas kullanım alanlarındaki eğlence yerlerinin kapalı bölümlerinde ise canlı müzik izni alınmak ve desibel sınırlarına uyulmak kaydıyla belirlenen saat sınırları içerisinde müzik yayını yapılabileceği hatırlatıldı.
Konuya ilişkin yeni bir karar alındı. Buna göre; ilgili kanun/ mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla yurt genelinde müzik yayını yapılabilme süresi saat 01.00'e kadar uzatıldı.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İçişleri Bakanlığı Sağlık Bakanlığı
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