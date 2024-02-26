Muzların uzun süre kararmadan durması için basit tüyoyu paylaştı! '10 gün boyunca taze kalacak'

Evlerde çokça tüketilen muz, en sevilen meyvelerden. Fakat çoğu zaman satın alınan muzların hepsi yenilmeden kararıyor. Aslında bu biraz da muzları mutfağınızda nerede sakladığınızla alakalı. Doğru yöntemleri uygulayarak muzların dayanma süresi konusunda gerçekten fark yaratabilirsiniz.