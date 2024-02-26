Muzların uzun süre kararmadan durması için basit tüyoyu paylaştı! '10 gün boyunca taze kalacak'

Evlerde çokça tüketilen muz, en sevilen meyvelerden. Fakat çoğu zaman satın alınan muzların hepsi yenilmeden kararıyor. Aslında bu biraz da muzları mutfağınızda nerede sakladığınızla alakalı. Doğru yöntemleri uygulayarak muzların dayanma süresi konusunda gerçekten fark yaratabilirsiniz.
Dailystar'da yer alan habere göre; gıda uzmanı Kate Hall, muzları buzdolabında saklamanın, olgunlaştıklarında 10 güne kadar daha uzun süre taze kalmalarına yardımcı olabileceğini söylüyor.
Muzlarınız tam olarak doğru renge geldiğinde, onları diğer meyvelerden uzakta buzdolabına koyun. Muzları olgunlaştıklarında buzdolabında tutmak daha fazla olgunlaşmalarını engeller ve oldukları gibi kalmalarını sağlar.
Uzman ayrıca "Eğer muzlar artık yemek isteme noktasına geldiyse, onları soyup dondurabilirsiniz" diye de ekledi.
Express.co.uk'nin raporuna göre, muzları dondurduğunuzda smoothie yapmak ve hatta yaz aylarında ev yapımı dondurma yapmak için kullanabilirsiniz.
Profesyonel fırıncı ve şef Sarah Bridenstine, muzların takip edilmesi gereken "ilginç depolama ihtiyaçları" olduğunu söyledi.