Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...' 1999 depremlerini işaret etti! İstanbul'da da hissedilen Bursa'daki 5.1'lik depremi değerlendirdi

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde yani Bursa'nın Mudanya açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da hissetti. Beklenen olası Marmara depremi son dönemde sık sık gündeme geldiği için meydana gelen bu deprem de vatandaşlar arasında panik yarattı. Gözler hızla uzmanların açıklamalarına çevrildi. 6 Şubat depremlerinin ardından depreme ilişkin ağzından çıkan her cümle dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de Bursa merkezli depreme dair beklenen açıklama geldi.



