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  4. Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...' 1999 depremlerini işaret etti! İstanbul'da da hissedilen Bursa'daki 5.1'lik depremi değerlendirdi

Naci Görür'den ilk açıklama 'Şu an bir sıkıntı görmüyorum ama...' 1999 depremlerini işaret etti! İstanbul'da da hissedilen Bursa'daki 5.1'lik depremi değerlendirdi

04.12.2023 11:55 | Son Güncelleme:
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Bursa merkezli 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından herkes deprem uzmanlarından gelecek açıklamalara kilitlendi. 6 Şubat depremlerinin ardından her açıklaması dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür, Bursa merkezli ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda ilin de hissettiği deprem sonrası vatandaşların açıklamasını en çok merak ettiği isimlerden bir tanesi oldu. Görür, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak meydana gelen depremi değerlendirdi.

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde yani Bursa'nın Mudanya açıklarında 5.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Depremi İstanbul'da yaşayan vatandaşlar da hissetti. Beklenen olası Marmara depremi son dönemde sık sık gündeme geldiği için meydana gelen bu deprem de vatandaşlar arasında panik yarattı. Gözler hızla uzmanların açıklamalarına çevrildi. 6 Şubat depremlerinin ardından depreme ilişkin ağzından çıkan her cümle dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'den de Bursa merkezli depreme dair beklenen açıklama geldi.


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NACİ GÖRÜR'DEN 5.1'LİK DEPREM SONRASI BEKLENEN AÇIKLAMA GELDİ

Naci Görür, meydana gelen depreme dair değerlendirmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aktardı.

Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar, Bursa, Mudanya Kumyaka’nın biraz açıklarında 5,1 deprem oldu. Bu deprem belli ki çok insanı telaşlandırmış.

Deprem muhtemelen Zeytinbağı Fayının Gemlik Körfezi içindeki kısmında.

Bu fay KAF’ın güney kolunun bir parçası. Güney kol yavaş hareket eden ama stres biriktiren bir fay zonu.

1999 depremlerinde tahmin ediyorum stres kaybına uğradı. Biz şimdi depremi kuzey kolda bekliyoruz.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Prof. Dr. Naci Görür naci görür
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