Naci Görür'ün itirafı gündem olacak! Belediye başkanlarını tek tek saydı: La hocam bi gel bile demediler

Elazığ, Tunceli ve Kahramanmaraş'taki depremleri bilen ve kamuoyunun en güvendiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür'e hem CHP hem İYİ Parti belediye başkanlığı teklif etmiş Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da danışmanlık teklifi götürmüştü. Dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, acı bir itirafta bulundu!

Tv100'deki Az Önce Konuştum programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, Kartal, Tuzla ve Pendik hattındaki kara fayları için uyardı! İşte önemli olan o açıklamalar...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

