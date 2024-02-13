Naci Görür'ün itirafı gündem olacak! Belediye başkanlarını tek tek saydı: La hocam bi gel bile demediler

Elazığ, Tunceli ve Kahramanmaraş'taki depremleri bilen ve kamuoyunun en güvendiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür'e hem CHP hem İYİ Parti belediye başkanlığı teklif etmiş Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da danışmanlık teklifi götürmüştü. Dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, acı bir itirafta bulundu!
Tv100'deki Az Önce Konuştum programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, Kartal, Tuzla ve Pendik hattındaki kara fayları için uyardı! İşte önemli olan o açıklamalar...
'Biz deniz araştırmalarını yaptığımız zaman, bu araştırmaların sonuçlarına göre sadece Marmara'nın içinde değil, kıyıda ve karada Kuzey Anadolu fayının parçası olan parçalar var.
Bunlar canlı faylar, harekete geçince 4.2, 4.3 büyüklüğünde deprem üretirler. Tuzla'dan Kadıköy'e kadar karada faylar var.
Ben oturdum TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi başkanıydım. Bütün o bölgedeki belediye başkanlıklarına yazılar yazdım. 'Burada dikkat edin, karada faylar var' dedim. 'Marmara'da deprem olursa yıkıcılığı daha fazla artar' dedim. Herkese gönderdim. Hiçbir belediye başkanından ne tık duydum ne en ufak bir geri dönüş aldım.
O zaman TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanıyım, la hocam bi gel konuşalım diye bile bir belediye başkanı bile dönmedi. Hiç öyle bir şey olmadı, şimdi de söylüyorum.
O bölgede karada faylar var. Kartal'dan Pendik'e kadar faylar var, bu faylar karada. Bunlar ne düşünüyor bilmiyorum, devamlı bina yapıyorlar.