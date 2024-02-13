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  4. Naci Görür'ün itirafı gündem olacak! Belediye başkanlarını tek tek saydı: La hocam bi gel bile demediler

Naci Görür'ün itirafı gündem olacak! Belediye başkanlarını tek tek saydı: La hocam bi gel bile demediler

13.02.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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Deprem deyince akla gelen ilk isim kuşkusuz Prof. Dr. Naci Görür! Yerel seçim öncesinde her partinin yanında görmek istediği Naci Görür, seçim telaşında boy göstermek için birbirleriyle mücadele eden belediye başkanlarına tek tek mektup yazdığını ve birinden bile cevap alamadığını söylerken sinirlerine hakim olamadı.

Elazığ, Tunceli ve Kahramanmaraş'taki depremleri bilen ve kamuoyunun en güvendiği isimlerden biri olan Prof. Dr. Naci Görür'e hem CHP hem İYİ Parti belediye başkanlığı teklif etmiş Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum da danışmanlık teklifi götürmüştü. Dün akşam Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, acı bir itirafta bulundu!
Tv100'deki Az Önce Konuştum programına konuk olan Prof. Dr. Naci Görür, Kartal, Tuzla ve Pendik hattındaki kara fayları için uyardı! İşte önemli olan o açıklamalar...Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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NACİ GÖRÜR BU KEZ İSTANBUL'DAKİ O İLÇELERİ UYARDI

'Biz deniz araştırmalarını yaptığımız zaman, bu araştırmaların sonuçlarına göre sadece Marmara'nın içinde değil, kıyıda ve karada Kuzey Anadolu fayının parçası olan parçalar var.

Bunlar canlı faylar, harekete geçince 4.2, 4.3 büyüklüğünde deprem üretirler. Tuzla'dan Kadıköy'e kadar karada faylar var.

'BELEDİYE BAŞKANLARINDAN GERİ DÖNÜŞ ALMADIM'

'BELEDİYE BAŞKANLARINDAN GERİ DÖNÜŞ ALMADIM'

Ben oturdum TÜBİTAK'ın Marmara Araştırma Merkezi başkanıydım. Bütün o bölgedeki belediye başkanlıklarına yazılar yazdım. 'Burada dikkat edin, karada faylar var' dedim. 'Marmara'da deprem olursa yıkıcılığı daha fazla artar' dedim. Herkese gönderdim. Hiçbir belediye başkanından ne tık duydum ne en ufak bir geri dönüş aldım.

'LA HOCAM GEL Bİ KONUŞALIM DİYEN OLMADI'

'LA HOCAM GEL Bİ KONUŞALIM DİYEN OLMADI'

O zaman TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi başkanıyım, la hocam bi gel konuşalım diye bile bir belediye başkanı bile dönmedi. Hiç öyle bir şey olmadı, şimdi de söylüyorum.

O bölgede karada faylar var. Kartal'dan Pendik'e kadar faylar var, bu faylar karada. Bunlar ne düşünüyor bilmiyorum, devamlı bina yapıyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Kadıköy Kartal Pendik Tuzla naci görür
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