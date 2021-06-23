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NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilanı nedir? İşte NAVTEX açılımı...

23.06.2021 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin Ege sularında NAVTEX ilan etmesinin ardından NAVTEX ilan etmenin ne olduğu, NAVTEX'in ne olduğu hızla araştırılmaya başlandı. "NAVTEX nedir, ne demek?" , "NAVTEX ilanı nedir?" sorularının yanıtını internet üzerinden araştırılıyor. İşte NAVTEX açılımı...

Türkiye Ege sularında NAVTEX ilan etti. Bunun üzerine NAVTEX nedir, ne demek? NAVTEX ilanı nedir? soruları internet üzerinden araştırılmaya başlandı. NAVTEX sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemine verilen addır. Merak edilen soruların yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte NAVTEX açılımı...

NAVTEX ilan etmek ne demek?

Türkiye ve Yunanistan 1988'de "Atina Mutabakat Muhtırası" imzaladı. Buna göre, yoğun turizm sezonunun olduğu 15 Haziran-15 Eylül arasında Ege Denizi'nde tatbikat yapılmayacağı, askeri eğitim sahası ilan edilmeyeceği kararlaştırıldı.
Anlaşmaya sadık kalan Türkiye Ege Denizi uluslararası sularında saha ilanı yapmadı. Ancak Yunanistan anlaşmaya uymadı. 15 Haziran- 15 Eylül arasında Yunanistan saha ilan etti ve anlaşmaya aykırı davrandı.

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK?

NAVTEX NEDİR, NE DEMEK?
NAVTEX denizcilere, seyir bilgileri, meteoroloji tahminleri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemine verilen isimdir. Gemilerde mevcut yayınları almak için NAVTEX vardır.
MF yani orta dalga boyu frekansından yayın yapan NAVTEX yaklaşık olarak 400 deniz mili (740 km) mesafeye kadar yayın gönderebiliyor. Öte yandan GMDSS biriminin ( Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemini ) 'in de bir parçasıdır. 4 saatte bir yayın yapılır. 10 dakikadan fazla yayın yapılamıyor.
Navtex haberleşme cihaz sistemidir. Denizcilere meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalara ilişkin bilgi verir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurur ve bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunur.
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Anahtar Kelimeler:
navtex Ege Denizi Yunanistan

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