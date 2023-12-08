'Neredeyse yazı tura atacaksın! İnanılmaz bir oran' Prof. Dr. Naci Görür'den çarpıcı açıklama: Her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıktı

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi'nde Bursa Mudanya açıklarında 4 Aralık Pazartesi günü meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, vatandaşlar arasında tedirginlik yarattı. Beklenen olası Marmara depremi nedeniyle vatandaşlar endişe yaşarken 5.1'lik deprem de paniğin artmasına yol açtı. Yaşanan sarsıntı Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya'da da hissedildi. Deprem sonrası gözler uzmanlardan gelen açıklamalara çevrildi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra yaptığı her açıklama dikkatle takip edilen Prof. Dr. Naci Görür'ün bu depreme ilişkin nasıl bir açıklama yapacağı merak edilmeye başlanmıştı. Depremden sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Görür'den bir açıklama daha geldi.

