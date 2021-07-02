Normalleşmeyle birlikte Kaputaş Plajı'na akın ettiler

Antalya'nın Kaş ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki altın sarısı kumu ve turkuaz renkli suyuyla ünlü Kaputaş Plajı, normalleşmenin ilk günlerinde ziyaretçi akınına uğradı. Dağ ile denizin arasına sıkışan Kaputaş Plajı, yeşili ve maviyi bir arada sunmasıyla yerli ve yabancı binlerce misafirin ilgi odağı oluyor. Kaş-Kalkan yolu üzerinde araçlarını yol kenarına park eden ziyaretçiler, daha sonra 187 basamak inerek plaja ulaşıyor.

"RENGİ ÇOK GÜZEL"

Koronavirüs sürecinde başlayan normalleşmeyle birlikte ünlü plaj, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ziyaretçiler hem plajı yüksekten gören seyir noktalarından hem de altın rengi kumların üzerinde öz çekim yapmayı da ihmal etmedi.

Kaş Belediyesi tarafından işletilen plajda koronavirüs tedbirleri de ön planda yer alıyor. Plajın girişinde tedbirlere ilişkin bilgiler yer alırken, plajdaki yerleşimin de sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapıldığı görüldü.

"Kaputaj Plajı’nın güzelliğini biliyoruz. Birkaç kez niyetlenmiştik ama gelememiştik" belirten Duygu Salk şunları ifade etti:

Çok sıcak bir hava var, normalleşmenin de ilk günleri. Plajın rengi çok güzel, ünlü bir yer zaten. Görüntüsü bile yeter. Kısıtlamalar bizi etkilemişti, şimdi nefes aldığımızı hissediyoruz. Yine sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edip tatilimizi yapacağız” diye konuştu.