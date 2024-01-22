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'O ağaçların yanında yetiştiği için çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' Konya'da artık çok sık tüketiliyor

22.01.2024 12:44 | Son Güncelleme:
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Konya’da kahveye ilgi gün geçtikçe artıyor. Konyalıların eskiden sadece Türk kahvesi içtiğini söyleyen kahveci Fatih Tosun, şu anda dünya kahvelerine de ilginin arttığını söyledi. Dünya kahvelerinin belli başlı sağlık sorunlarına iyi geldiğini söyleyen Tosun "Mocha kahvesi bu yüksek rakımda yetişen bir kahve türü. Kakao ağaçlarının yanında yetişiyor. İster istemez kakao ağaçlarından çikolata tadı almış oluyor. İnsana tokluk hissi veriyor." dedi.

Osmanlı döneminden günümüze kadar uzanan kahve kültürü günümüzde vazgeçilmez bir lezzet haline geldi. Konya’nın tarihi Bedesten Çarşısı’nda iş yeri bulunan kahveci Fatih Tosun, önceki yıllarda Konya’da Türk kahvesine talep olduğunu ama zamanla bu talebin dünya kahvelerine evrildiğini belirtti. Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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KONYA’DA TÜRK KAHVESİNİN YANI SIRA DÜNYA KAHVELERİNE DE İLGİ ARTTI

Tosun, önceden sadece kahvelerin Türk kahvesi olarak bayramlarda, özel günlerde içildiğini ama şimdilerde dünya kahvelerine talebin arttığını ve özel gün aranmaksızın neredeyse günün her saatinde kahveye talebin olduğunu ifade etti.

Fatih Tosun, kış aylarında havaların soğuması ile kahveye olan ilginin daha da arttığını, kahvenin belli başlı hastalıklara, sindirim bozukluklarına da iyi geldiğini ifade etti.

"ŞU ANDA DÜNYA KAHVELERİNİ BİZ BURADA SERGİLİYORUZ"

"ŞU ANDA DÜNYA KAHVELERİNİ BİZ BURADA SERGİLİYORUZ"

Konya’da eskiye nazaran dünya kahvelerine olan ilginin arttığını anlatan kahveci Fatih Tosun, “Kahve bir keyif işidir. Havalar da soğuk olduğunda kahve tüketmek revaçta diyeyim. Bunun yanında kahve kültürü Konya’da oldukça arttı. Türk kahvesi vardı eskiden bayramdan bayrama, seyrandan seyrana içilirdi. Şu anda dünya kahvelerini biz burada sergiliyoruz. Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya, Fendona, Santos, Mocha, o tür kahve çekirdeklerini buraya getirip kavurmasını yapıyoruz. Bu kavurma yapılan kahveleri filtre kahve, espresso kahve, makine kahve, latte kahve olarak sunum yapıyoruz. Eskiden millet bir fincan makine kahvesi içmek için hususi makine alıyordu. Şimdi ise çekirdek kahvesi ile birlikte tuşa bastığı zaman americano çıkıyor, espresso çıkıyor, filtre kahvesi çıkıyor, latte çıkıyor. Yani o tür kahve tüketimi oldukça revaçta” şeklinde konuştu.

"KAKAO AĞAÇLARININ YANINDA YETİŞİYOR! İSTER İSTEMEZ KAKAO AĞAÇLARINDAN ÇİKOLATA TADI ALMIŞ OLUYOR"

"KAKAO AĞAÇLARININ YANINDA YETİŞİYOR! İSTER İSTEMEZ KAKAO AĞAÇLARINDAN ÇİKOLATA TADI ALMIŞ OLUYOR"

Dünya kahvelerinin belli başlı sağlık sorunlarına iyi geldiğini ifade eden Fatih Tosun, “Filtre kahvenin etkinliği insanda ödem atmaya çalışıyor, temel bağırsağı çalışıyor ve insanda tokluk hissi veriyor. Mocha kahvesi bu yüksek rakımda yetişen bir kahve türüdür. Kakao ağaçlarının yanında yetişiyordur. İster istemez kakao ağaçlarından çikolata tadı almış oluyor. İnsana tokluk hissi veriyor." dedi.

"HEM İNSANA C VİTAMİNİ HEM İNSANA SAKİNLİK VERİYOR"

"HEM İNSANA C VİTAMİNİ HEM İNSANA SAKİNLİK VERİYOR"

Tosun "Burada yapmış olduğumuz bir kahve var Osmanlı dönemine ait ‘Hel Kaküle’ dediğimiz bir kahve çeşidi var. Bu ’hel’ hem insana C vitamini hem insana sakinlik veriyor” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Konya kahve mocha
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