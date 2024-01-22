'O ağaçların yanında yetiştiği için çikolata tadı var! Tokluk hissi veriyor' Konya'da artık çok sık tüketiliyor

"ŞU ANDA DÜNYA KAHVELERİNİ BİZ BURADA SERGİLİYORUZ"

Konya’da eskiye nazaran dünya kahvelerine olan ilginin arttığını anlatan kahveci Fatih Tosun, “Kahve bir keyif işidir. Havalar da soğuk olduğunda kahve tüketmek revaçta diyeyim. Bunun yanında kahve kültürü Konya’da oldukça arttı. Türk kahvesi vardı eskiden bayramdan bayrama, seyrandan seyrana içilirdi. Şu anda dünya kahvelerini biz burada sergiliyoruz. Kolombiya, Etiyopya, Tanzanya, Fendona, Santos, Mocha, o tür kahve çekirdeklerini buraya getirip kavurmasını yapıyoruz. Bu kavurma yapılan kahveleri filtre kahve, espresso kahve, makine kahve, latte kahve olarak sunum yapıyoruz. Eskiden millet bir fincan makine kahvesi içmek için hususi makine alıyordu. Şimdi ise çekirdek kahvesi ile birlikte tuşa bastığı zaman americano çıkıyor, espresso çıkıyor, filtre kahvesi çıkıyor, latte çıkıyor. Yani o tür kahve tüketimi oldukça revaçta” şeklinde konuştu.