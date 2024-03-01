'Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin' İstanbul, Ankara, İzmir... Yarın 'çamur yağmuru' bekleniyor, işte o harita

Kış mevsimini saatler önce geride bıraktık ancak hafta sonu üç büyükşehir çamur yağmuru riskiyle yüz yüze. Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Afrika katkılı çağmur yağmuru" beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl?" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı.
Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabı, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti.
Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.
EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli
KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
EGE Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu
İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 23°C Az bulutlu
ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 19°C Az bulutlu
MERSİN °C, 23°C Az bulutlu
İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
KONYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
SİVAS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu