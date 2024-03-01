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'Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin' İstanbul, Ankara, İzmir... Yarın 'çamur yağmuru' bekleniyor, işte o harita

01.03.2024 11:48
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İstanbul, Ankara, İzmir bu hafta sonu inanılmaz bir tabloyla karşı karşıya kalabilir. Cumartesi günü için 'çamur yağmuru' uyarısı geldi; üstelik arabaların yıkanmaması, camların silinmemesi çağrısıyla birlikte! Uyarıyla birlikte paylaşılan haritayla da Afrika tozlarının Türkiye'ye yönelişi gözler önüne serildi.

Kış mevsimini saatler önce geride bıraktık ancak hafta sonu üç büyükşehir çamur yağmuru riskiyle yüz yüze. Ankara, İstanbul ve İzmir'de "Afrika katkılı çağmur yağmuru" beklendiği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de "Bugün hava nasıl?" sorusuna yanıt olarak son hava durumu tahminlerini paylaştı.

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"MEYVE, SEBZELERİ MUTLAKA YIKAYIP YİYİN"

Sosyal medyada hava durumuna dair değerlendirmeler ve gelişmeler paylaşan Hava Forum hesabı, "Cumartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir ve çevre illerde aralıklarla Afrika katkılı çamur yağmuru bekleniyor. Araba yıkamayın, cam silmeyin. Dalından meyve/sebze koparıp yiyecekseniz mutlaka yıkayıp yiyin" paylaşımıyla dikkat çekti.

BU GECE BAŞLIYOR

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Bir sonraki paylaşımda paylaşılan haritaya işaret edilerek "Afrika tozları genel olarak coğrafyamıza doğru yöneliyor. Şu sıralar Ege ve Marmara'da toz var. Geceden itibaren ve cumartesi ara ara çamur yağacak" dendi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

ChefGPT

METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

  • HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.
  • RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

METEOROLOJİ'DEN ÖNEMLİ UYARI

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İL İL HAVA DURUMU

İL İL HAVA DURUMU

MARMARA Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ °C, 17°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

EGE Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C Az bulutlu

İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

KONYA °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu

DÜZCE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

SİNOP °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, puslu ve yer yer sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur çamur
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