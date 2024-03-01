'Arabanızı yıkamayın, cam silmeyin' İstanbul, Ankara, İzmir... Yarın 'çamur yağmuru' bekleniyor, işte o harita

EGE Parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçeleri akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 18°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C Parçalı bulutlu zamanla çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere iç kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 23°C Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 19°C Az bulutlu

MERSİN °C, 23°C Az bulutlu