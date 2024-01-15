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  4. O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

O ildeki tüm pavyonlar süresiz olarak kapatılmıştı! Vali Işın o kararın nedenini açıkladı: Bu bataklık kurutulmalıydı

15.01.2024 20:13 | Son Güncelleme:
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Kütahya'da pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 pavyon Valilik kararıyla süresiz olarak olarak kapatıldı. Gündem olan kararın ardından Kütahya Valisi Musa Işın açıklama yaptı. Vali Işın, "Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var. Orası tam bir bataklık. Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı" dedi.

Kütahya Valiliği, pavyonların bulunduğu bölgede artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle 10 işletmeyi geçtiğimiz günlerde süresiz olarak faaliyete kapatmıştı. 10 pavyon, zabıta ekipleri tarafından mühürlenmişti. Çalışan Gazeteciler Günü sebebiyle Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Vali Işın, şehirde 10 pavyonun belirsiz süreyle kapatılmasıyla ilgili olarak açıklamalar yaptı.

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Vali Işın, kentteki 10 pavyonun artan asayiş ve narkotik olayları nedeniyle süresiz kapatılmasıyla ilgili, "Allah bin defa razı olsun sizden, bugüne kadar nerede idiniz diyeceksiniz. Size verdiklerimiz, yazdıklarımız resmi rakamlar. Ama bir de kayıtlara geçmeyen, paylaşamayacağımız şeyler var.
Orası tam bir bataklık. Adam öldürme var, gasp var, uyuşturucu var, kadın ticareti var. Suçun her türlüsü, rezalet, kepazelik var.
Silah kaçakçılığı var, silah sıkma var. Orası tam bir bataklık. Şimdi böyle bir bataklık orada dururken biz kendi kendimizi kandırıyoruz, diyoruz ki uyuşturucu ile mücadele edeceğiz.
Arkadaşlar, bataklık açılmış burada. İşin esas merkezine neden inmiyoruz? Önce burayı kapat, ondan sonra uyuşturucu ile mücadele et.
Ben burada valilik yaptığım süre içerisinde onlarla mücadelemi sürdüreceğim. Çünkü burası sizin için, Kütahya için, hepimiz için utanç vesikasıdır" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Pavyon
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