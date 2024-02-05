Öğretmen ilk görev gününde müdür yardımcısının odasında veli tarafından vuruldu! Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

İLİŞKİLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kasım K.’nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu’na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.’nın da Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. (DHA)