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  4. Öğretmen ilk görev gününde müdür yardımcısının odasında veli tarafından vuruldu! Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

Öğretmen ilk görev gününde müdür yardımcısının odasında veli tarafından vuruldu! Gönül ilişkisi detayı dikkat çekti

05.02.2024 15:53 | Son Güncelleme:
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Yarı yıl tatilinin sona ermesiyle okullarda ikinci dönem resmen başladı. Kayseri'de tayini çıkan ve ilk görev günü olan bir öğretmen, müdür yardımcısının odasında bir veli tarafından silahla vurularak yaralandı. Öğretmen hastaneye kaldırılırken şüpheli kadın gözaltına alındı. Saldırganın, öğretmenin eski görev yaptığı okuldaki öğrencilerden birinin velisi olduğu belirlenirken aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi.

Kayseri'de sınıf öğretmeni Kasım K., tayini çıktığı ilkokulda, ilk mesai gününde Şehriban A. tarafından tabancayla vuruldu. Şehriban A.’nın Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi bulunduğu öne sürüldü.
Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Keşfet

MÜDÜR YARDIMCISININ ODASINDA VURDU

Olay, saat 13.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 5243'üncü Sokak’taki Şehit Haldun Ateş İlkokulu’nda meydana geldi. Şehriban A. sınıf öğretmeni Kasım K.'nın görev yaptığı okula gitti. Müdür yardımcısının odasına geçen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şehriban A., yanında getirdiği tabancayla Kasım K.'yi göğsünden vurdu.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasım K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasım K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, şüpheli kadını gözaltına aldı.

İLİŞKİLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İLİŞKİLERİ OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Kasım K.’nin bir süre önce Haldun Ateş İlkokulu’na tayininin çıktığı, bugün de ilk günü olduğu belirtildi. Şehriban A.’nın da Kasım K.’nin daha önce görev yaptığı okulda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu ve aralarında gönül ilişkisi olduğu iddia edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Öğretmen Kayseri silah
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