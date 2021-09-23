Okullar kapanacak mı? Okullar ne zaman kapanıyor? Bakan Özer açıkladı!

“Eğitimde Yeni Eğilimler, Mesleki ve Teknik Eğitimde Paradigma Değişiminin Sanayimiz Açısından Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantıya katılan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu açıklamada Bakan Özer, konuya ilişkin verdikleri kararı uygulamaya devam etmeyi planladıklarını ifade etti.

OKULLAR KAPANACAK MI?

Okulların kapanıp kapanmayacağına ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, vaka sayılarının artması ile okulların açılmasının ilişkili bir durum olmadığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Virüs okulu seçmiyor, virüs toplumun her yerinde. Kafede, restoranda, sinemada, kültür sanat etkinliklerinde yani insanların bir araya geldiği her noktada virüsün yayılma imkanı var. Virüsün nereden başlayıp okula nasıl geldiğiyle, hangi noktada olduğuyla ilgili hiçbir bilimsel veri yok.Dolayısıyla bizim okullardaki eğitim sistemimizdeki sınıfların kapanma sayısı, toplumdaki vaka sayısının artışıyla doğrusal ilişkiye sahiptir. Toplumda vaka sayısı arttığı zaman yüz yüze ara veren sınıf sayımız artıyor, azaldığı zaman yüz yüze eğitime ara veren sınıf sayımız azalıyor. Ama burada enteresan bir nokta var, 14 gün sonra bu çocuklarımız tekrar yüz yüze eğitime devam ediyorlar. Yani okul kapatılmıyor. İnşallah bunu kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Öğretmenlerin aşılanma oranının yüksek olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Vakalara bakıldığında öğretmenlerin yakalanma oranının çok düşük olduğunu görüyoruz. Öğretmenlerimizin aşılanma oranı, İsveç, Finlandiya ve Almanya'daki öğretmenlerin iki doz aşılanma oranlarından çok daha yüksek olduğunu görüyoruz. İnşallah bu kararlılıkla okullarımız hep açık olur, öğrencilerimiz arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle, öğretmenlerimiz de öğrencileri ve okullarıyla buluşur." diye konuştu.

“OKULLARI AÇIK TUTMALIYIZ” Okulların açık olmasının milli güvenlik meselesi olduğunu söyleyen Bakan Özer, "Eğer Türkiye'nin bir gelecek iddiası var ise bu iddia beşeri sermayenin niteliğinden geçiyor. Eğer okulları kapalı tutarsak bu iddiamızı kaybederiz. Bu sebeple ben okulların açık olmasının bir milli güvenlik meselesi olduğunu söyledim." ifadelerini kullandı.