Okullar ne zaman açılacak? 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Eski Bakan Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri ile okulların 6 Eylül’de açılacağı müjdesini verdi. Ancak Ziya Selçuk’un yerine gelen yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in bu konuda yapacağı açıklama da öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak?

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada okulların 6 Eylül 2021 tarihinde açılacağını söyledi.

Yeni Bakan Mahmut Özer, okulların açılacağı tarih ile ilgili olarak açıklamada bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Özer, okulların durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, “Pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için sayın bakanımızın çok değerli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir.” Dedi.

Yeni Bakan Mahmut Özer, “Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Son söz olarak artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur" ifadelerini kullandı.