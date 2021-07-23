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Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 okulların açılış tarihi...

23.07.2021 01:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağı öğrenci ve veliler tarafından merak ediliyor. Milyonlarca öğrenci ve velilerin yanında eğitimcilerin de merak ettiği okulların açılış tarihi en çok araştırılan konulardan oldu. Peki MEB'in yaptığı açıklamaya göre okullar ne zaman açılacak, uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 eğitim döneminde okullar ne zaman açılıyor? İşte yanıtı...

Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki 2021-2022 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.
Okullara yönelik araştırmalar hızlanırken, gelecek aylardaki planlarını okulların açılacağı tarihe göre düzenlemek isteyen vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı ve kurumlardan gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor.

Tam zamanlı açılması hedefleniyor

Tam zamanlı açılması hedefleniyor
Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı olarak açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını planlıyor.

13 Eylül'de açılacak

13 Eylül'de açılacak
Açıklanan bilgilere göre 2021-2022 döneminde eğitim ve öğretimin 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Yine 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sonlanarak yaz tatiline girilecek.
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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı
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