Okullar ne zaman açılacak? Uzaktan eğitim devam edecek mi? MEB 2021-2022 okulların açılış tarihi...

Öğrenciler ve veliler okulların yeni eğitim döneminde ne zaman açılacağını merak edip araştırmaya koyuldu. Eğitimciler tarafından da merak edilen 2021-2022 eğitim yılı okulların açılış tarihi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Peki 2021-2022 eğitim döneminde okullar ne zaman açılacak?

Okullar ne zaman açılacak?

Öğrenciler ve velilerin okulların 2021-2022 eğitim yılında başlayacağı tarihi araştırmaya koyuldu.

Okullara yönelik araştırmalar hızlanırken, gelecek aylardaki planlarını okulların açılacağı tarihe göre düzenlemek isteyen vatandaşlar Milli Eğitim bakanlığı ve kurumlardan gelen son dakika gelişmelerini takip ediyor.

Tam zamanlı açılması hedefleniyor Bakanlık, 2021-2022 eğitim öğretim yılında okulların tam zamanlı olarak açılması ve eğitim öğretimin yüz yüze yapılmasını planlıyor.