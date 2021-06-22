Okullar ne zaman kapanacak? Ziya Selçuk’tan açıklama!

Bir buçuk senedir pandemi sebebiyle öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam eden öğrenciler, yaz aylarının gelmesiyle beraber okulların kapanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda karnelerin erişime açıldıktan sonra okulların bir süre daha açık kalacağı ve daha sonra ise telafi eğiti programının başlayacağını duyurdu.
Okullar ne zaman kapanıyor?
Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında okulları 2 Temmuz’a kadar açık tutma planlarının olduğunu belirtmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim- öğretim kurumlarında uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.
Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz’da yaz tatili başlamış olacak.
TELAFİDE BEN DE VARIM" PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ
Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara MEB’in sayfasından öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) telafi eğitimi programına, 21 Haziran - 2 Temmuz arasında https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden başvuru yapılabilecek.
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