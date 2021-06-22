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Okullar ne zaman kapanacak? Ziya Selçuk’tan açıklama!

22.06.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 – 2021 eğitim öğretim dönemini uzaktan eğitim ile tamamlayan okullar, sınavlarını yüz yüze tamamladı. Sınavların tamamlanması ve karnelerin dijital olarak e-okul sistemi üzerinden erişime açılmasının ardından okulların da ne zaman kapanacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada okulların karnelerin erişime açılmasından sonra da devam edeceği bilgisini paylaştı. Peki okullar ne zaman kapanıyor?

Bir buçuk senedir pandemi sebebiyle öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam eden öğrenciler, yaz aylarının gelmesiyle beraber okulların kapanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda karnelerin erişime açıldıktan sonra okulların bir süre daha açık kalacağı ve daha sonra ise telafi eğiti programının başlayacağını duyurdu.

Okullar ne zaman kapanıyor?

Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamasında okulları 2 Temmuz’a kadar açık tutma planlarının olduğunu belirtmişti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim- öğretim kurumlarında uzaktan eğitim sürecine ilişkin bilgi verdi. Bakan Selçuk, "Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak" dedi.
Buna göre okullar 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanacak ve 3 Temmuz’da yaz tatili başlamış olacak.

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Program kapsamında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerle ilgili ayrıntılara MEB’in sayfasından öğrenilebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) telafi eğitimi programına, 21 Haziran - 2 Temmuz arasında https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde üzerinden başvuru yapılabilecek.
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Karne Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı
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