Okullar ne zaman kapanacak? Ziya Selçuk’tan açıklama!

Bir buçuk senedir pandemi sebebiyle öğrenimlerine uzaktan eğitim ile devam eden öğrenciler, yaz aylarının gelmesiyle beraber okulların kapanmasını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamalarda karnelerin erişime açıldıktan sonra okulların bir süre daha açık kalacağı ve daha sonra ise telafi eğiti programının başlayacağını duyurdu.