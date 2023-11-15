Öldürüp asitle yok etmişlerdi! İş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı... Musalla taşına tabut yerine güller konuldu

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 7 Kasım günü eve gitmeyip telefonuna da cevap vermeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler 9 Kasım'da boş arazide Nurhan Ör'ün otomobilini buldu. Otomobilde Ör'e ait kan izlerine rastlandı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. (55) arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.’yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör’ü öldürdüklerini itiraf etti.

Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

AĞIR YARALI HALDE HALIYA SARDILAR Şüphelilerden I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde bir halıya sararak lüks bir otomobilin bagajına koyup Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı.