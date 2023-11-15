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  4. Öldürüp asitle yok etmişlerdi! İş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı... Musalla taşına tabut yerine güller konuldu

Öldürüp asitle yok etmişlerdi! İş insanı Nurhan Ör için gıyabi cenaze namazı... Musalla taşına tabut yerine güller konuldu

15.11.2023 16:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de yaşayan ve 7 Kasım'dan bu yana kendisinden haber alınamayan iş insanı Nurhan Ör'ün korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ör'ün İstanbul Sultanbeyli'de kaçırıldığı ve öldürüldükten sonra bir çiftlikte cesedinin parçalara ayrılıp asitle eritildiği ortaya çıktı. Ör için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenazede musalla taşına tabut yerine güller konuldu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı Hereke Agah Ateş Mahallesi'nde halı fabrikası bulunan ve kentin tanınmış iş insanlarından olan Nurhan Ör, 7 Kasım günü eve gitmeyip telefonuna da cevap vermeyince ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Günün önemli manşetleri

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler 9 Kasım'da boş arazide Nurhan Ör'ün otomobilini buldu. Otomobilde Ör'e ait kan izlerine rastlandı.

SORGUDA İTİRAF ETTİ

SORGUDA İTİRAF ETTİ
Ekipler, Nurhan Ör ile arkadaşı I.E. (55) arasında ticari ilişki bulunduğunu tespit etti. Araştırmayı derinleştiren polis, I.E. ve onunla birlikte hareket ettikleri tespit edilen A.T. (56), C.A. (56), B.T. (29), N.T. (61), E.D. (33) ve F.G.’yi (36) gözaltına aldı. Şüphelilerden biri sorguda, Ör’ü öldürdüklerini itiraf etti.
Nurhan Ör'ün kaybolduğu tarihlerde 7 şüphelinin hareketlerini mercek altına alan ekipler, yaklaşık bin saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi.

AĞIR YARALI HALDE HALIYA SARDILAR

AĞIR YARALI HALDE HALIYA SARDILAR
Şüphelilerden I.E.'nin iş insanı Nurhan Ör'ü görüşmek için oto galeriye davet ettiği, burada hesabındaki parayı ele geçirmek isteyen şüphelilerin onu feci şekilde dövdükten sonra ağır yaralı halde bir halıya sararak lüks bir otomobilin bagajına koyup Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir çiftlik evine götürdükleri saptandı.

CESET ASİTLE YOK EDİLDİ

CESET ASİTLE YOK EDİLDİ
İş insanının, otomobilin bagajında çiftlik evine getirildiği sırada hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duran ekipler, cesede ise ulaşamadı. Polis, şüphelilerin asitle cesedi yok ettiğini tespit etti.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli
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