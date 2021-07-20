Ölen babaya bayram mesajı! Hüzünlü, duygusal ve resimli bayram mesajları!

20 Temmuz bugün Kurban bayramının ilk günü idrak ediyor. Kurban bayramına özel mesajlar vatandaşlar tarafından merak edilirken ölen babalara özel mesajlar da sorgulanmaya başladı. İşte sosyal medya üzerinden paylaşabileceğiniz ölen babaya bayram mesajları...

Ölen babaya bayram mesajı!

-Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de kurban bayramını kutlarım. -Ben sana doyamadım babacığım, bu bayramda da yoksun, özledim seni.

-Gözümün nuru canım babam bayramını en içten dileklerimle kutlarım. -Sen baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Canım babam bu bayramda da sensizim.

-Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim. Bayramın mübarek olsun babam. -Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin. Bayramın mübarek olsun. -Babasız kalmak savaşın ortasında komutansız kalmak gibidir! Bayramın mübarek olsun babam.

-Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Bayramın kutlu olsun güzel melek. -Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Bayramın kutlu olsun bir kez daha.