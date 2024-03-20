'Ölüm riski yüzde 91 daha yüksek' O diyetle ilgili çarpıcı araştırma! Kısa vadeli faydaları nedeniyle çok popülerdi

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.
Araştırma, ABD’nin Chicago kentinde Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenen Epidemiyoloji ve Önleme Konferansı’nda 18 Mart’ta sunuldu.
Açıklamada bilimsel araştırmanın henüz hakem onayından geçerek tıp dergisinde yayınlanmadığının altı çizildi.
Araştırmayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti.
Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı da görüldü.