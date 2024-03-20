'Ölüm riski yüzde 91 daha yüksek' O diyetle ilgili çarpıcı araştırma! Kısa vadeli faydaları nedeniyle çok popülerdi

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır