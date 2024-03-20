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'Ölüm riski yüzde 91 daha yüksek' O diyetle ilgili çarpıcı araştırma! Kısa vadeli faydaları nedeniyle çok popülerdi

20.03.2024 23:05
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Amerikan Kalp Derneği’nin (AHA) tıp konferansında sunulan analiz araştırmasının ilk sonuçlarına göre, bir diyet modeli olan araklı oruç yönteminde günde sadece 8 saatlik bir zaman diliminde yemek yiyen kişilerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi. Çalışmanın henüz hakem onayından geçerek bilimsel dergide yayımlandığının altı çizildi.

Şangay Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bilim insanları tarafından 20 binden fazla yetişkinin verileri üzerinde yapılan analiz araştırmasında, bir tür aralıklı oruç olan 8 saatlik zaman kısıtlamalı beslenme programını takip edenlerin, kardiyovasküler hastalıktan ölüm riskinin yüzde 91 daha yüksek olduğu belirtildi.

3165542Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ İLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ARAŞTIRMA

Araştırma, ABD’nin Chicago kentinde Amerikan Kalp Derneği tarafından düzenlenen Epidemiyoloji ve Önleme Konferansı’nda 18 Mart’ta sunuldu.

Açıklamada bilimsel araştırmanın henüz hakem onayından geçerek tıp dergisinde yayınlanmadığının altı çizildi.

Araştırmayla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm yiyeceklerini günde 8 saatten daha az bir süre boyunca yiyen kişilerde kardiyovasküler hastalık nedeniyle ölüm riski yüzde 91 daha yüksekti.

Kalp hastalığı veya kanserle yaşayan kişilerde kardiyovasküler ölüm riskinin arttığı da görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
aralıklı oruç aralıklı oruç diyeti
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