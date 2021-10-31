Orman yangınının en fazla zarar verdiği mahallenin dramı isminde saklı!

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 'en büyük orman yangını' olarak kayıtlara geçen yangın, sınır ilçeler Alanya, İbradı, Akseki, Gündoğmuş'a da sıçrayıp günlerce sürdü. 7 kişinin yaşamını yitirdiği ve 70 bin hektar alanın zarar gördüğü yangında 2 binin üzerinde ev, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hayvanların da öldüğü yangından 59 mahalle etkilendi. Yangın, 10'uncu gününde söndürülürken, Kalemler alevlerin en çok zarar verdiği mahalle oldu. Kalemler Mahallesi'nde 2 kişi de yanarak hayatını kaybetti. Yangın sonrası mahallede yıkım çalışmaları başladı, zarar gören evler yıkılıp hafriyatları taşındı. Onarılacak hafif hasarlı evler ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Manavgat Belediyesi ve STK'ların desteğiyle yenilenerek yangın mağdurlarına teslim ediliyor.