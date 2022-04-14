Otomobil dünyasının kalbi New York'ta atacak! New York Uluslararası Otomobil Fuarı ilk ziyaretçileri ile buluştu

Otomobil dünyasının kalbi 1 haftayı aşkın bir süre boyunca ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da atacak. Çünkü New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ilk ziyaretçilerine açtı.

New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri ise basın mensupları oldu.

Dünyada Yılın Otomobili, Hyundai IONIQ 5 oldu. Hyundai IONIQ 5, aynı zamanda Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili seçildi. Dünyada Yılın Şehir Otomobili ise Toyota Yaris Cross olarak belirlendi. Dünyada Yılın Lüks Otomobili Mercedes-Benz EQS, Dünyada Yılın Performans Otomobili Audi e-tron GT oldu.