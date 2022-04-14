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  4. Otomobil dünyasının kalbi New York'ta atacak! New York Uluslararası Otomobil Fuarı ilk ziyaretçileri ile buluştu

Otomobil dünyasının kalbi New York'ta atacak! New York Uluslararası Otomobil Fuarı ilk ziyaretçileri ile buluştu

14.04.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açıyor. ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da gerçekleştirilecek New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri ise basın mensuplarından oluştu. Fuar ile birlikte "Dünyada Yılın Otomobili 2022" ödüllerinin kazananları da belli oldu.

Otomobil dünyasının kalbi 1 haftayı aşkın bir süre boyunca ABD'nin Manhattan bölgesinin batısındaki Jacob Javits Convention Center'da atacak. Çünkü New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını ilk ziyaretçilerine açtı.

NEW YORK ULUSLARARASI OTOMOBİL FUARI 2022 BAŞLIYOR! DÜNYADA YILIN OTOMOBİLİ DE BELLİ OLDU

New York Uluslararası Otomobil Fuarı'nın ilk ziyaretçileri ise basın mensupları oldu.
Fuar kapsamında Dünyada Yılın Otomobili 2022 ödüllerinin kazananları da açıklandı.
Dünyada Yılın Otomobili, Hyundai IONIQ 5 oldu. Hyundai IONIQ 5, aynı zamanda Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımına Sahip Otomobili seçildi. Dünyada Yılın Şehir Otomobili ise Toyota Yaris Cross olarak belirlendi. Dünyada Yılın Lüks Otomobili Mercedes-Benz EQS, Dünyada Yılın Performans Otomobili Audi e-tron GT oldu.
New York Uluslararası Otomobil Fuarı, 15-24 Nisan tarihlerinde gezilebilecek. (AA)

İŞTE FUARDAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İŞTE FUARDAN DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
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