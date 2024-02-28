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  4. Otomobilden külçe külçe altın çıktı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Otomobilden külçe külçe altın çıktı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

28.02.2024 15:29
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Hakkari'de 221 kilogram gümrük kaçağı külçe altın ele geçirildiğini, 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari'de kaçakçılığa yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Açıklamasında operasyonun detaylarına yer veren Yerlikaya, Yüksekova ilçesindeki bir aracın çeşitli bölgelerinde gizlenmiş halde 221 kilogram kaçak külçe altın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Milletimizin destek ve dualarıyla onlara göz açtırmayacağız.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli yakalandı."

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Altın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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