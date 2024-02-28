Otomobilden külçe külçe altın çıktı! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Yüksekova ilçesinde yakalanan bir aracın çeşitli bölgelerinde zula yapılarak gizlenmiş halde bulunan 221 adet her biri 1 kilogram ağırlığında yabancı ülke menşeli altın ele geçirildi.