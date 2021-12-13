Paganizmin sembolü olarak biliniyor! ‘Güneş Tapınağı’ bakın nerede ortaya çıktı

İlçenin Yeşilbük beldesi Kızlar Kalesi Göleti mevkiinde kaçak kazılar sonucunda ortaya çıkan yapı uzmanlar tarafından ‘Güneş Tapınağı’ olarak adlandırılıyor. Paganizmin dini yapısı olarak Karadeniz bölgesinde ilk keşiflerden birisi olduğu iddia edilen tapınağın paye yapısının en üzerinde bulunan ‘Güneş Gülü’ paganizmin sembolü olarak biliniyor.

DEFİNECİLERİN ELLERİNDEN KURTARILMASI VE KORUNMASI İSTENDİ

Kaçak kazılar neticesinde bölgenin hemen hemen her noktasını tahrip eden definecilerin evlerinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda hiçbir sonuç elde edilemezken, yöre sakinleri bu tarihi yapının definecilerin ellerinden kurtarılmasını ve korunmasını istedi.

Kaçak kazılar sırasında ortaya çıkarılan tarihi yapıların fotoğrafları bölgede daha geniş çaplı çalışmalar neticesinde çok büyük tarihi bulgular çıkacağı yorumlarına neden olurken, kazı yapılan yerlerin üzeri defineciler tarafından toprakla, çalı çırpıyla kapatıldığı belirlendi.

Bölgede kaçak kazı yapıldığını sürekli duyduklarını dile getiren Yeşilbük Beldesi Yeşilkent Mahalle Muhtarı Cevdet Yılmaz (48), yörelerindeki tarihi yapının koruma altına alınması gerektiğini dile getirdi.

“Biz burada geçtiğimiz yaz aylarında kaçak kazılar yapıldığını öğrendik. Bu kazılarla ilgili de bazı resimler geçti bizim elimize. Resimleri tabiki ilgili birimlere ilettik. Yetkililer bu resimleri incelediler özellikle tarihçilerle görüştük, buranın çok eski bir medeniyete ait olabileceğini söylediler. Burada kaçak kazı yapanlar da belirlendi fakat evlerinde yapılan aramalarda herhangi bir sonuç elde edilemedi." diye konuşan Yılmaz, şunları ifade etti: